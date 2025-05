Thunderbolts*-Star trauert immer noch um Scarlett Johanssons MCU-Ausstieg: "So gemein"

In Thunderbolts* steht Florence Pugh als Adoptivschwester der verstorbenen Black Widow im Mittelpunkt. Die Darstellerin hätte aber lieber noch mehr Zeit mit Scarlett Johansson im MCU verbracht.

Im Marvel Cinematic Universe (MCU) hatte Florence Pugh ihren ersten Auftritt als Yelena Belova im Black Widow-Solofilm von 2021. Damals wurde sie als knallharte Adoptivschwester der Avengers-Heldin eingeführt, die sich mit ihrer dysfunktionalen Familie zusammenraufen muss.

Nach dem Tod von Black Widow im MCU führt Pughs Figur den aktuellen Marvel-Blockbuster Thunderbolts* ohne Natasha Romanoff an. Der Schauspielerin wäre es anders aber lieber gewesen.

Florence Pugh kann Scarlett Johanssons MCU-Aus schwer verkraften

Im Gespräch mit dem Hollywood Reporter hat die Schauspielerin darüber gesprochen, wie sich die MCU-Zeit ohne Johansson in der Rolle der Mentorin für sie anfühlt:

Meine ganze Reise mit Marvel verdanke ich Scarletts Vertrauen und ihrem Wunsch, mich vor sechs Jahren in ihrem Film [Black Widow] mitspielen zu lassen. Deshalb vermisse ich ihre Anwesenheit immer. Es war so gemein … dass [Black Widow] das erste und letzte Mal war, dass ich diese Welt mit ihr erleben durfte. Aber ich hoffe immer nur, dass sie stolz ist.

Nach dem Tod von Black Widow in Avengers 4: Endgame hat Johansson als Schauspielerin definitiv mit dem MCU abgeschlossen. Ein Comeback könnte sie sich höchsten in Zombie- oder Vampir-Form vorstellen. Als Produzentin war sie zumindest noch an Thunderbolts* beteiligt. Wirklich viel Zeit mit Hauptdarstellerin Florence Pugh scheint sie in dieser Position jedoch nicht verbracht zu haben.

Wann kommt Thunderbolts* als Stream zu Disney+?

Ein genaues Release-Datum für den Streaming-Start des Marvel-Films ist noch nicht bekannt. Aufgrund vorheriger MCU-Veröffentlichungen rechnen wir mit Ende Juli oder Anfang August.

Im Kino geht es am 24. Juli 2025 mit dem MCU weiter. Dann startet The Fantastic Four: First Steps, der dem bekannten Superhelden-Team einen Neustart in dem Comicfilm-Franchise beschert.