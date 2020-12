Tod in Avengers 4: Robert Downey Jr. hat alles getan, was er konnte

Tony Stark ist tot und Robert Downey Jr. ist froh über seinen Abschluss in Avengers 4: Endgame. In einem Interview spricht er über den Abschied von Iron Man und Co.

Robert Downey Jr. hat 10 Marvel-Filme gedreht, dann war Schluss. In Avengers 4: Endgame nahm der oscarnominierte Darsteller des Tony Stark Abschied von dem Helden, den er seit Iron Man 2008 gespielt hatte. Seitdem kamen vereinzelt Gerüchte über eine mögliche Rückkehr auf. Kann das Marvel Cinematic Universe (MCU) ohne sein bekanntestes Gesicht weiter expandieren? Eines steht fest: In der Zukunft von Robert Downey Jr. spielt Iron Man keine Rolle. Das unterstrich der Schauspieler in einem neuen Interview.

Gegenüber der Hindustan Times erklärte Robert Downey Jr.: Tony/Iron Man zu spielen war hart und ich hab mich da tief hineingearbeitet. Ich hatte einen fantastischen 10 Jahre dauernden Lauf, der kreativ befriedigend war. Schaut euch den Trailer für die Infinity Saga an: The Infinity Saga - Trailer (English) HD Doch bleiben nach Tony Starks Tod in Avengers 4 noch irgendwelche Wünsche bezüglich der Entwicklung der Figur offen? Laut Robert Downey Jr. ist dem nicht so: Ich habe mit dieser Figur alles getan, was ich konnte, und kann jetzt andere Dinge tun. Dabei spielt auch sein Alter eine Rolle. Im Rückblick, so Downey Jr. im Interview, "realisierst du, dass das alles Teil der Reise ist und dass Dinge enden. Ich bin glücklich und ewig dankbar, dass ich da angekommen bin, wo ich bin." Zufriedenheit mit seinem Superhelden-Weg überwiegt in dem Interview, das den Schauspieler in der Aufbruchsstimmung festhält. Das Ende von Tony Stark ist ein Anfang für Robert Downey Jr. Was kommt nach dem Ende von Avengers 4 und Iron Man? Wie hat der Aufstieg in Blockbuster-Sphären den Schauspieler verändert? Auch das deutete der Iron Man-Star im Interview an: Ich hatte einen unglaublichen 10-Jahre dauernden Lauf mit Marvel, der mich kreativ angetrieben hat. Ich habe nun Tonnen mehr Ehrgeiz als zuvor, Dinge zu tun, die ich noch nicht getan habe. Weiterentwicklung ist der Schlüssel - das schlimmste, was du tun kannst, ist dir selbst im Weg zu stehen. Dabei erklärte Robert Downey Jr. : Schon wenn es darum geht, ein tauglicher Vater, Ehemann und Bürger zu sein, wäre es unverantwortlich von mir, nicht ein Auge auf die Zukunft zu haben, sodass ich mich mental darauf vorbereiten kann, was kommt und auf den Übergang. Jedes Mal wenn er als Schauspieler nun ein Drehbuch bekommt, so Downey Jr. im Interview, denke er an die Verpflichtung und den Zeitraum, den er dadurch von seiner Ehefrau und seinen Kindern getrennt wäre. Mehr über den Star: Nach Avengers 4 - Robert Downey Jr. will neues Universum im MCU-Stil aufbauen Die Aussagen Robert Downey Jr.s sind auch insofern interessant, als es fraglich ist, ob er sich noch einmal für längere Zeit an ein Franchise der Größe Marvels binden wird. Sein Terminplan als Schauspieler bleibt dürftig gefüllt. Im Regiedebüt von Kollege Jamie Foxx, All-Star Weekend, übernimmt er eine Rolle. Außerdem steht der schon lange geplante Sherlock Holmes 3 an. Fülliger sieht seine Produzenten-Agenda aus. Nach dem Reboot der Krimiserie Perry Mason für HBO plant der Ex-Iron Man mit seiner Geschäftspartnerin und Ehefrau Susan Downey gleich mehrere Serien, darunter das Fantasy-Abenteuer Sweet Tooth bei Netflix. In welche Richtung sollten Robert Downey Jr.s Filme nach Avengers 4 eurer Meinung nach gehen? Mehr Dramen? Mehr Blockbuster? Etwas ganz anderes?