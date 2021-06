Tolle Überraschung für Rick and Morty-Fans: Die erste Folge von Staffel 5 könnt ihr jetzt schon gratis streamen

Die 5. Staffel von Rick and Morty feiert heute deutsche TV-Premiere und ist anschließend bei Sky Ticket im Stream verfügbar. Doch schon vorher könnt ihr die erste neue Folge komplett kostenlos ansehen.

Der multiversale Science-Fiction-Wahnwitz geht endlich in die nächste Runde. Nach einer einjährigen Pause meldet sich Rick and Morty ab heute mit der 5. Staffel zurück. Noch bevor die neue Folge heute Abend ihre Deutschland-Premiere feiert, gibt es den Auftakt mit dem Titel Mort Dinner Rick Andre schon jetzt in voller Länge gratis zu streamen.

Rick and Morty: Start der 5. Staffel im TV und bei Sky Ticket

Die 5. Staffel von Rick and Morty umfasst 10 frische Episoden, die im Wochentakt veröffentlicht werden. Ab heute sind die neuen Folgen immer montags um 22.15 Uhr bei TNT Comedy im englischen Originalton mit deutschen Untertiteln zu sehen.

Im Anschluss könnt ihr sie auch via Sky Ticket schauen *. Die deutsche Synchronfassung wird in der Regel ca. 2 Monate später nachgereicht.

Zur Einstimmung: Schaut den abgedrehten Trailer zu Rick and Morty Staffel 5:

Rick and Morty Staffel 5 - Trailer 2 (English) HD

Wenn ihr aber nicht bis zur TV-Ausstrahlung warten wollt oder kein Abo bei Sky Ticket euer Eigen nennt, dann gibt es trotzdem eine Möglichkeit die erste Staffel 5-Episode zu streamen – und das sogar gratis.

Rick and Morty: Hier könnt ihr die erste Folge von Staffel 5 gratis streamen

In den USA ist die 5. Staffel bereits am vergangenen Sonntag beim TV-Sender Adult Swim gestartet. Um die Premiere der Rick and Morty-Rückkehr zu feiern, wurde die erste Folge nun auf YouTube für alle Fans zur freien Verfügung gestellt.

Einen kleinen Haken hat die Überraschung allerdings: die Folge ist bei YouTube nur im Originalton und mit englischen Untertiteln zu sehen. Wenn ihr die Episode mit deutschen Untertiteln sehen möchtet, müsst ihr auf den Start bei TNT Comedy oder Sky Ticket warten.

Hier könnt die Rick and Morty Staffel 5, Folge 1 bei YouTube schauen:

Auf YouTube ist die Episode Mort Dinner Rick Andre aktuell für alle Rick and Morty-Fans weltweit abrufbar. Ob die Folge noch nachträglich mit einem Geolock versehen wird, ist noch nicht bekannt. Aber am besten schaut ihr die Folge so schnell wie möglich.

Wann startet Rick and Morty Staffel 5 bei Netflix?

Viele Rick and Morty-Fans ohne Sky-Abo warten geduldig auf die Veröffentlichung bei Netflix. Wenn ihr Staffel 5 bei Netflix streamen wollte, müsst ihr eine kleine Wartezeit in Kauf nehmen. Wenn wir auf die Veröffentlichung der 4. Staffel zurückblicken, dann sollten die neuen Folgen exakt 6 Monate nach der Erstausstrahlung auf Netflix landen.

Die 10 Folgen der 5. Staffel werden voraussichtlich am 23. August 2021 in Deutschland bei TNT Comedy und Sky Ticket zur Gänze veröffentlicht sein. Unser prophezeites Netflix-Startdatum würde damit auf den 23. Februar 2022 fallen.

Rick and Morty und mehr: Die besten Streaming-Highlights im Juni 2021

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an Juni-Highlights.

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+ und Apple TV+ geprüft und stellen euch die 20 großen Serien-Highlights des Monats vor. Von der abgedrehten Marvel-Serie Loki bis zum bestürzenden Serien-Meisterwerk It's a Sin.



