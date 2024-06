Tom Hardys 1,3-Milliarden-Superhelden-Reihe geht durchgeknallt weiter: Erster Venom 3-Trailer lässt größte Frage aber offen

Der erste Venom 3-Trailer ist da und verspricht Tom Hardy-Fans eine atemlose Jagd bis in den Marvel-Weltraum. Ein großes Rätsel bleibt allerdings ungelöst.

Der wohl wahnsinnigste Marvel-Tanz geht zu Ende. So scheint es zumindest mit Blick auf Venom: The Last Dance mit Tom Hardy. Das Marvel-Abenteuer mit dem Spider-Man-Fiesling soll in Kürze in die dritte Runde gehen. Jetzt ist der erste Trailer da.

Schaut euch hier den ersten Venom 3-Trailer an:

Venom The Last Dance - Trailer (Deutsch) HD

Venom 3 mit Tom Hardy soll gigantischen Fan-Wunsch erfüllen

Wie der Trailer bereits zeigt, soll Venom 3 den Marvel-Fans ein gigantisches Finale bieten. Alte Bekannte vom Herkunftsort des titelgebenden, außerirdischen Parasiten haben sich auf der Erde eingefunden. Bald schon droht eine ganze Alien-Armee, unseren Planeten in den Untergang zu treiben. Es wirkt wie ein passendes Finale für die kommerziell erfolgreiche Reihe, die im Kino laut The Numbers bisher 1,3 Milliarden Dollar eingespielt hat.

Marvel-Fans freuen sich allerdings nicht allein auf die Rückkehr von Venom im Film. Vielmehr spekulieren viele auf einen Spider-Man-Auftritt. Der Trailer bietet zwar vieles, unter anderem Weltraum-Action und ein Venom-Pferd, aber keinen Tom Holland.

Wann kommt Venom 3 ins Kino?

Venom 3 soll am 24. Oktober 2024 in die deutschen Kinos kommen. Ob im Film ein Crossover mit Spider-Man oder anderen bedeutenden MCU-Figuren zu sehen ist, muss sich erst noch zeigen.

