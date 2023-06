Trifft Tom Hardys Venom endlich auf Tom Hollands Spider-Man? Im ersten Set-Video zu Venom 3 gibt es ein verräterisches Detail

Tom Hardy kehrt als Eddie Brock in der Marvel-Fortsetzung Venom 3 zurück. Findige Fans haben auf den ersten Set-Bildern eine spannende Verbindung zu Spider-Man: No Way Home ausgemacht.

Während Sony aktuell mit dem animierten Spider-Man: Across the Spider-Verse große Erfolge feiert, baut das Studio seinen Live-Action-Sektor im Marvel-Universum aus. Vor wenigen Tagen wurde der erste Trailer zu Kraven the Hunter veröffentlicht. Darüber hinaus haben die Dreharbeiten zu Venom 3 mit Tom Hardy begonnen.

Abseits von Spider-Man ist Venom der mit Abstand größte Name in Sonys Marvel-Repertoire. Seit 2018 ist der von Hardy verkörperte Eddie Brock im Kino zugegen. Jetzt erhält er sein drittes Soloabenteuer. Am 26. Juni 2023 fiel die erste Klappe in Cartagena, Spanien. Kurze Zeit später landeten die ersten Bilder und Videos im Netz.

Venom 3: Kommt endlich das große Duell zwischen Tom Hardy und Tom Holland?

So unspektakulär die Set-Aufnahmen auf den ersten Blick wirken. Ein Detail lässt vielen Marvel-Fans keine Ruhe: Hardys Kleidung. Allem Anschein nach trägt Hardy das gleiche Shirt, das er auch in der Post-Credit-Szene von Spider-Man: No Way Home getragen hat. Das könnte darauf hindeuten, dass Venom 3 unmittelbar vor oder nach den Ereignissen des Multiversums-Films spielt, das drei Spidey-Generationen zusammenbrachte.

Die große Spider-Man-Vereinigung haben wir bereits erlebt. Mit Venom hat sich Tom Hollands Spider-Man allerdings noch nicht angelegt, obwohl das Crossover seit Jahren geteast wird. Könnte Venom 3 der Film sein, der die beiden Figuren endlich in einem Bild zusammenführt? Oder werden wir weiterhin mit kleinen Häppchen abgespeist?



Bisher sind keine konkreten Infos zur Handlung von Venom 3 bekannt. Neben Hardys Rückkehr sind lediglich zwei Castings bestätigt: Juno Temple (Ted Lasso) und Chiwetel Ejiofor (12 Years a Slave) schließen sich der Marvel-Fortsetzung an. Welche Rollen sie spielen, ist allerdings eines der vielen Geheimnisse des Multiversums.

Wann startet Venom 3 mit Tom Hardy im Kino?

Der offizielle Kinostart von Venom 3 steht noch nicht fest. Sony hat sich 2024 allerdings zwei Termine für kommende Marvel-Filme reserviert. Konkret handelt es sich dabei um den 11. Juli 2024 und den 7. November 2024. Da gerade erst die Dreharbeiten von Venom 3 angefangen haben, dürfte nur der zweite Termin realistisch sein.

