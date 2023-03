Tom Sizemore ist tot: Der Star einiger der besten Filme der 90er wurde nur 61 Jahre alt

Er spielte in Heat, Strange Days, Der Soldat James Ryan und zahlreichen anderen Klassikern mit. Nun ist der Charakterdarsteller Tom Sizemore gestorben.

Tom Sizemore war kein Star, der allein die Massen ins Kino lockte. Trotzdem bereicherte er als essenzieller Bestandteil der Besetzung eine atemberaubende Zahl an Filmklassikern. Seine Arbeit mit Regisseuren wie Oliver Stone, Michael Mann, Kathryn Bigelow und Steven Spielberg verwandelte ihn in eines der Gesichter des amerikanischen Kinos der 1990er Jahre. Am Freitag ist der Schauspieler an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben, wie die New York Times berichtet.

Sizemores Filmografie steckt voller unvergesslicher Filme

Der 1961 in Detroit geborene Sizemore gab 1989 sein Filmdebüt und trat im selben Jahr in Stones Geboren am 4. Juli auf. In der Folge machte er sich als Darsteller von harten Kerlen einen Namen, die manchmal einen weichen Kern verbargen. Er spielte Detectives in Tony Scotts Kultfilm True Romance und Stones Mediensatire Natural Born Killers, stand auf der anderen Seite des Gesetzes als Räuber in Heat von Michael Mann und Killer in Kathryn Bigelows Science-Fiction-Klassiker Strange Days. Wobei die Grenzen zwischen Gut und Böse in seinen Figuren häufig verschwammen, egal ob er einen Gesetzeshüter spielte oder nicht.

Paramount Tom Sizemore in Der Soldat James Ryan

In Steven Spielbergs Der Soldat James Ryan übernahm Sizemore 1998 eine seiner größten Rollen. Auch hier stand er im Schatten des ganz großen Stars Tom Hanks, doch als kerniger Mike Horvarth, Freund und Nummer 1 von Hanks Captain, spielte sich Sizemore in die Herzen des Publikums.

Er besaß die Fähigkeit, selbst mit kleinen oder mittelgroßen Auftritten die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, ohne sich künstlich in den Vordergrund zu spielen. Gangster- und Kriegsfilme, Professionals und Brutalos waren deshalb das Metier des Schauspielers, der einige seiner beeindruckenden Auftritte in Martin Scorseses Bringing Out the Dead - Nächte der Erinnerung, Ridley Scotts Black Hawk Down und Michael Bays Pearl Harbor hatte.

Das reale Leben überschattete schon bald Sizemores Filmarbeit

Um die Jahrtausendwende begann allerdings der Abstieg von Tom Sizemore. Eine Suchterkrankung führte ihn mehrfach in Konflikt mit dem Gesetz und vor die Kameras von Reality-Shows wie Celebrity Rehab with Dr. Drew. 2003 wurde er der häuslichen Gewalt schuldig gesprochen, ein Vorwurf, der 2017 von einer anderen ehemaligen Partnerin wiederholt wurde. Dafür wurde er zu 36 Monaten auf Bewährung verurteilt.

In den vergangenen Jahren war Sizemore deshalb überwiegend in DTV-Filmen zu sehen. Seine letzte große Rolle hatte er 2017 in Twin Peaks: The Return von David Lynch.

Am 18. Februar dieses Jahres erlitt Tom Sizemore einen Schlaganfall als Folge eines zerebralen Aneurysmas. Am 27. Februar wurde aus Sizemores Umfeld bekannt, dass die Ärzte die Hoffnung auf Rettung aufgegeben haben. Er wurde 61 Jahre alt.