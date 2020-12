Top 10 Netflix-Serien 2020: Die beliebteste Serie der Deutschen hätte niemand erraten

Was waren 2020 die 10 beliebtesten Serien der Deutschen? Laut einer Auswertung der Netflix-Top-10 des Jahres stahl eine Kinderserie allen die Show.

In Star Trek Discovery kommt neuerdings eine Katze vor, aber das reicht trotzdem nicht für Platz 1 der beliebtesten Serien bei Netflix. Laut einer Auswertung aller Netflix Top 10-Listen 2020 schaffte es stattdessen eine Kinderserie auf die Spitzenplatzierung. PAW Patrol verwies in der Gunst der Deutschen sowohl Das Damengambit und Star Trek als auch Umbrella Academy auf die hinteren Plätze.

PAW Patrol steht auf Platz 1 der Top 10 der beliebtesten Serien bei Netflix 2020

Da können also noch so viele Millionen in das Science-Fiction-Abenteuer fließen oder die Kritiker euphorisch das Schach-Abenteuer bejubeln. Die animierten Welpen aus PAW Patrol haben die Herzen der Drei- bis Fünfjährigen erobert.

Da es dieses Jahr für die Kleinen noch mehr Zeit gab, daheim vor dem Fernseher zu sitzen, dominierten die Vierbeiner auch die Netflix-Top 10. Mehr dazu in der investigativen Recherche meiner Kollegin Andrea: Süchtig nach PAW Patrol - Das empfehlen 2 bis 12-jährige Kinder bei Netflix.

Die Top 10 der beliebtesten Netflix-Serien der Deutschen:

1. PAW Patrol

2. Das Damengambit

3. Star Trek: Discovery

4. The Umbrella Academy

5. Family Guy

6. Finger weg!

7. Haus des Geldes

8. The Blacklist

9. Modern Family

10. Emily in Paris

Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Star Trek Discovery und Das Damengambit

Hinter der tierischen Patrouille platzierten sich Das Damengambit, Star Trek: Discovery und Umbrella Academy. Laut der Auswertung von FlixPatrol lagen Platz 2 und 3 dabei nur wenige Punkte auseinander.

Grundlage der Analyse sind die seit März 2020 ständig aktualisierten Top 10-Listen, die der Streaming-Dienst Netflix auf seiner Homepage veröffentlicht. FlixPatrol liest diese für verschiedenste Länder aus. Dabei wird jeder Platzierung eine feste Punktzahl von 10 (Platz 1) bis 1 (Platz 10) zugewiesen.

© Spin Master Entertainment PAW Patrol

Je öfter eine Serie in der Top 10 der beliebtesten Netflix-Produktionen landet, desto mehr Punkte bekommt sie. Paw Patrol liegt mit über 520 Punkten in Deutschland klar vorne, während Das Damengambit und Star Trek: Discovery jeweils nur ein Punkt trennt.

Wie auch bei der Top 10 der beliebtesten Filme bei Netflix 2020 schafften es die Netflix-Originale nicht auf Rang 1. Bei den Serien wurden sogar nur 5 der 10 Bestplatzierten von dem Streaming-Dienst produziert. Serien wie PAW Patrol, The Blacklist, Family Guy und Modern Family zeigen, dass Netflix weiterhin lizensierte Titel benötigt, welche die Abonnent/innen bei Laune halten.

Podcast zum Jahresende: Die besten Serien 2020

Gemeinsam mit unserem Leinwandliebe-Kollegen Sebastian Gerdshikow diskutieren wir in dieser Streamgestöber-Folge über das Serienjahr 2020 und die größten Highlights:

