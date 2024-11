"Total schlecht": Jan Böhmermann verarscht das Dschungelcamp und wird von Fans kritisiert

Jan Böhmermann ist immer für eine kreative Idee gut. Diesmal wollte er das Dschungelcamp in einer Fan-Wohnung nachstellen.

Gestern Abend wurde eine neue Folge von Lass dich überwachen! ausgestrahlt. In der Show überprüft Jan Böhmermann die digitalen Spuren seiner Zuschauer:innen und konfrontiert sie damit. Bei einem Paar hat sich der Comedian etwas ganz Besonderes einfallen lassen.



Dschungelhaus der Stars: Böhmermann stellt Reality-TV nach

Böhmermann traf auf das Pärchen Laureen und Normen und stellte den beiden persönliche Fragen, die er oft aus Instagram-Posts ermitteln konnte. Dann offenbarte er jedoch, dass die beiden eine Airbnb-Wohnung vermieten. Als Böhmermann fragte, ob es aktuell vermietet sei, ahnte das Pärchen Übles. Der Comedian offenbarte, dass er und sein Team einige RTL-Stars in die Airbnb-Wohnung einquartierte.



Da die Wohnung von Laureen und Normen im Dschungelthema eingerichtet war, beschloss das Team um Böhmermann kurzerhand, ein Reality-Format zu erfinden: Das Dschungelhaus der Stars. Eine Mischung aus Dschungelcamp und Das Sommerhaus der Stars. Kein Wunder, dass die einquartierten Stars aus beiden Reality-Shows stammen. So waren unter anderem Lucy Diakovska, Mario Basler und Menderes Bağcı mit von der Partie.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Böhmermann löste am Ende auf: Die ganze Wohnung wurde nachgebaut

Für das Paar war die Enthüllung eine Mischung aus Belustigung und Verzweiflung, denn die Stars hielten sich in der Wohnung nicht zurück. So wurde eine Lampe durch die Wohnung geworfen und eine Türklinke abgerissen. Zum Schluss wurde die ganze Wohnung mit einem Paintball-Turnier auseinandergenommen.



Doch am Ende war die Erleichterung groß. Böhmermann verriet, dass sein Team sich die Mühe gemacht hatte, die gesamte Wohnung im ZDF-Studio nachzubauen. Alle Zerstörungen, die das Paar miterleben musste, waren also nicht in der echten Wohnung, sondern in der Attrappe entstanden.



Auch interessant: Warum das Showkonzept von Stefan Raab nach der Hälfte nicht mehr aufgeht

"Total schlecht gestellt": Böhmermanns Aktion stieß auch auf Kritik

Die Idee wurde von den Fans unterschiedlich aufgenommen. Während auf YouTube viele den Aufwand des ZDF Magazin Royale-Teams lobten, wurde genau dieser Aufwand auf Instagram kritisiert. Ein User schreibt: "Die komplette Sendung ist total schlecht gestellt" Ein anderer User schreibt ebenfalls: "Peinlich was man für Geld und Aufmerksamkeit alles macht".



Darüber hinaus wurde auch von einigen Nutzern der Umstand kritisiert, dass dieser Aufwand vom ZDF produziert wird. So schreibt ein Nutzer "Dafür zahle ich GEZ, gehts noch". Während sich eine andere Person fragt: "ZDF ist das euer neues Niveau?" Dabei wird auch bei einigen Kommentator:innen gefragt, ob sie den ganzen Beitrag überhaupt gesehen haben.

Wo man Lass dich Überwachen! sehen kann

Lass dich überwachen! Vom ZDF Magazin Royale erscheint in unregelmäßigen Abständen. Daher ist nicht bekannt, wann eine neue Folge erscheint. Die sechste Ausgabe vom 27. November ist in der ZDF-Mediathek abrufbar.