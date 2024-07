Tour-Doku hat Starttermin: Bushido steht nach 8 Jahren wieder auf der Bühne

Bushido machte in den letzten Jahren eher Schlagzeilen mit seinem Privatleben als mit seiner Musik. Nun ging der Rapper wieder auf Tour und wurde dabei von Kameras begleitet.

Im vergangenen Jahr kündigte Bushido überraschend sein neues Album Rex in Aeternum an, welches kurze Zeit später in König für immer umbenannt wurde. Für die Fans des Skandal-Rappers nicht der einzige Grund zur Freude: Anis – wie Bushido mit bürgerlichem Namen heißt – geht sogar auf große Deutschlandtour in insgesamt neun Städten. Der Ansturm der Fans auf die Tickets war enorm, denn es hieß, dies könnte tatsächlich Bushidos letzte Tournee sein.

RTL/Glen David Bushido geht 2024 auf seine voraussichtlich letzte Tour

Bushido: Erster Bühnenauftritt nach 8 Jahren

Vor allem wegen großer Sicherheitsbedenken und anderer Hürden stand Bushido acht Jahre auf keiner Bühne mehr. Aber nicht nur aufgrund dieser Tatsache wird sein Comeback etwas ganz Besonderes. Der Bonner ist zwar Einzelkünstler, aber privat gibt es ihn nur im Doppelpack mit seiner Frau und Mutter seiner Kinder Anna-Maria Ferchichi. Die Schwester von Sarah Connor wird ihn daher samt den acht gemeinsamen Kindern auf Tour begleiten.

Die Dokumentation wird die Familie, die mittlerweile in Dubai ihren Lebensmittelpunkt hat, im Tour-Alltag begleiten und fängt damit nicht nur große Emotionen auf der Bühne ein. Insgesamt sechs Folgen gewähren Einblicke in das turbulente Privatleben des 45-Jährigen und seiner Familie.

RTL/Glen David Anna-Maria begleitet Bushido mit deren Kindern auf Tour

Tour verpasst? Kein Problem!

Die Tour liegt zum jetzigen Zeitpunkt in der Vergangenheit. Sein Tourauftakt in Berlin am 21. März 2024 wurde live bei RTL+ übertragen. Doch Bushido wäre nicht Bushido, wenn er nicht seine gesamte Tour exklusiv mit RTL+ begleiten würde. Mit dem Streaming-Dienst hat der Musiker bereits seine eigene Familien-Doku. Bushido & Anna-Maria – Alle auf Tour wird ab dem 13. Juli 2024 auf RTL+ verfügbar sein. Die sechsteilige Doku wird wöchentlich in Doppelfolgen veröffentlicht.