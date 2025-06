Toxische Zack Snyder-Fans wollen James Gunns Superman sabotieren, doch der Regisseur feuert direkt zurück

Einzelne verbitterte Fans des begrabenen SnyderVerse rufen zum Boykott von James Gunns Superman-Film auf. Der Regisseur zeigt sich davon unbeeindruckt.

Mit dem neuen Superman-Film von James Gunn wird im DC-Universum ein völlig neues Kino-Kapitel aufgeschlagen. Das SnyderVerse aus Filmen wie Man of Steel, Batman v Superman und Justice League ist damit endgültig am Ende, was viele Fans von Zack Snyder noch immer ärgert. Auf Reddit rufen einzelne frustrierte User daher zum Boykott von Gunns Superman auf. Der Regisseur hat direkt zurückgefeuert.

James Gunn lässt sich von toxischen Snyder-Fans nicht einschüchtern

Laut Variety gibt es einen Reddit-Post, mit dem dazu aufgerufen wird, möglichst viele Spoiler aus dem neuen Superman im Netz zu posten, überall schlechte Reviews zu hinterlassen und das Ticketsystem mit Reservierungen zu blockieren. Gunn hat sich bereits auf der Social-Media-Plattform Threads dazu geäußert:

Lol, ich glaube, wir werden überleben. Ich bin mir nicht sicher, ob die acht Leute, die auf diesen Typen hören (ich lehne mich mal aus dem Fenster und vermute, es ist ein Typ), den Lauf der Dinge beeinflussen werden.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zum neuen Superman-Film:

Superman - Trailer (Deutsch) HD

Gunn hält den toxischen Anteil der Zack Snyder-Fans damit klein und teilt gegen sie aus. Im neuen Interview mit dem Rolling Stone erklärt er seine Einstellung gegenüber negativem Backlash aber noch etwas ausführlicher:

Ich glaube, man will nicht, dass alle mitfiebern. Und ich kenne einen Schauspieler, der alles online liest. Ich verrate nicht, wer es ist, aber er liest diesen Artikel und weiß, wer es ist. Es ist einer der großen Fünf in Superman. Und dieser Schauspieler regt sich so über die Dinge auf, die die Leute sagen.

Ich sagte: 'Zunächst einmal muss man wissen, dass der Trailer rauskam und die Reaktionen zu 97,98 Prozent positiv waren. Diese Leute helfen uns, denn man will ja nicht, dass alles hundertprozentig positiv wirkt.'

Gunn hat also durchaus Verständnis für gemischte Reaktionen und negatives Feedback, um den Diskurs lebhaft zu halten. Kindische Boykott-Aufrufe kann er jedoch nur belächeln.

Auch interessant: Bei Netflix versteckt sich eine der besten Serien der letzten Jahre



Wann startet James Gunns Superman im Kino?

Der neue DC-Blockbuster läuft ab dem 10. Juli 2025 in den deutschen Kinos. Dann wird sich zeigen, wie erfolgreich das Comic-Franchise in eine neue Ära starten kann und was die DC-Zukunft bringen wird.