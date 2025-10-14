Trailer zu deutschem Fantasy-Abenteuer, in dem alle Wünsche wahr werden: In 4 Wochen startet der Matthias Schweighöfer-Film

Nachdem Matthias Schweighöfer zuletzt sehr viel Zeit bei Netflix verbracht hat, meldet er sich mit einem ungewöhnlichen Fantasy-Film im Kino zurück. Hier ist der Trailer für Das Leben der Wünsche.

In den vergangenen Jahren startete Matthias Schweighöfer komplett im Streaming-Bereich durch. Nachdem er bei Amazon Prime die Thriller-Serie You Are Wanted positioniert hatte, drehte er unter dem Dach von Netflix zahlreiche Filme, sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene. Das Kino hat er trotzdem nicht vergessen.

Mit Das Leben der Wünsche führt er einen Fantasy-Film an, wie es ihn hierzulande selten zu sehen gibt. Das emotionale aufgeladene Drama wurde inspiriert von fantasievollen Filmemachern wie Michel Gondry und geht auf einen Bestseller zurück. Bereits 2009 erschien der gleichnamige Roman aus der Feder von Thomas Glavinic.

Wie das ganze in Form bewegter Bilder aussieht, zeigt der erste lange Trailer.

Erster langer Trailer zum emotionalen Fantasy-Film Das Leben der Wünsche mit Matthias Schweighöfer

Das Leben der Wünsche - Trailer (Deutsch) HD

In Das Leben der Wünsche schlüpft Matthias Schweighöfer in die Rolle von Felix, einem etwas verlorenen Familienvater. Weder im Privaten noch im Beruflichen läuft es so, wie er es sich erhofft. Während sich seine Frau zunehmend von ihm distanziert, verliert er auch noch seinen Job – es wird höchste Zeit, dass sich etwas ändert.

In seiner Verzweiflung geht Felix einen Packt mit einem unheimlichen Mann ein, der ihm verspricht, dass fortan alle seine Wünsche in Erfüllung gehen. Felix will so seine Familie retten und bei seiner Arbeit wieder einen Fuß in die Tür kriegen. Bald merkt er jedoch, dass seine Wünsche auch bittere Konsequenzen haben können.

Neugierig macht bei Das Leben der Wünsch ein Blick auf den Regiestuhl: Hier hat sich nämlich Erik Schmitt eingefunden, der bereits vor über einer Dekade mit seinem verspielt inszenierten Kurzfilm Nashorn im Galopp in der deutschen Filmlandschaft für Aufsehen gesorgt hat. 2019 inszenierte er mit Cleo sein Spielfilmdebüt fürs Kino.

Zum Weiterlesen: Matthias Schweighöfer ist gerade auch mit Amrum im Kino

Wann startet Das Leben der Wünsche im Kino?

Ende September feierte Das Leben der Wünsche beim Zürich Film Festival Premiere, ehe er auch beim Filmfest Hamburg lief. Der deutsche Kinostart ist nicht mehr weit entfernt: Ab dem 13. November 2025 könnt ihr euch den Film auf der großen Leinwand anschauen. Neben Matthias Schweighöfer gehören u.a. Luise Heyer, Verena Altenberger, Hyun Wanner, Benno Fürmann, Henry Hübchen und Ruby O. Fee zum Cast.