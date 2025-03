Trailer zu Horror-Highlight ist richtig unheimlich: Eine Frau in Schwarz erscheint im Vorgarten und will nicht mehr verschwinden

Im Horrorfilm The Woman in the Yard erscheint eine unheimliche Frau am helllichten Tage auf dem Rasen einer trauernden Familie. Der Trailer verspricht geisterhafte Machenschaften der gruseligen Art.

Dass Horrorfilme nicht unbedingt nachts in finsteren Schlössern spielen müssen, um effektiv zu sein, hat vor wenigen Jahren erst Midsommar vorgemacht. Ein Stück vom sonnigen Gruselkuchen will jetzt auch Orphan-Regisseur Jaume Collet-Serra mit seinem kommenden Streifen The Woman in the Yard.

Horror am helllichten Tage in The Woman in the Yard

Der neue Trailer zeigt auf, dass es um eine finstere Frauengestalt geht, die eine trauernde Familie auf dem grünen Grundstück heimsucht. Aber was will sie von den drei verbleibenden Familienmitgliedern?

Seht hier den neuen Trailer zu The Woman in the Yard:

The Woman in the Yard - Trailer 2 (English) HD

"Today is the day!" (Heute ist der Tag) scheint der unheimliche Slogan der geisterhaften Frau in Schwarz zu sein, die Witwe Ramona (Danielle Deadwyler) und ihre Kinder (Peyton Jackson, Estella Kahiha) einige Zeit nach dem Tod des Vaters (Russell Hornsby) heimsucht.

Hinter dem schwarzen Schleier der Woman in the Yard verbirgt sich Schauspielerin Okwui Okpokwasili, die Marvel-Fans letztes Jahr in Agatha All Along kennenlernen konnten. Als Hexe Vertigo war sie ebenfalls eine eher düstere Figur mit zum Teil verstecktem Gesicht. Eine Comic-Connection hat auch Regisseur Collet-Serra, den man unter anderem für Black Adam kennt. Mit The Woman in the Yard kehrt er nun zu seinen Horrorwurzeln zurück, die er einst mit House of Wax begründete.

Blumhouse-Chef Jason Blum sagte gegenüber Variety : "The Woman in the Yard ist die perfekte Mischung, ein Film mit ambitioniertem Umfang und bescheidenem Budget, der Jaumes Vision mit der unvergleichlichen Danielle Deadwyler verbindet." Deadwyler stand zuvor schon für den Netflix-Streifen Carry-On vor der Kamera des Filmemachers.

Wann kommt The Woman in the Yard in die Kinos?

In deutschen Kinos erscheint The Woman in the Yard am 27. März 2025. Dann heißt es auf den hiesigen Leinwänden: Heute ist der Tag!