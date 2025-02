Trailer zu neuer Netflix-Serie der Bridgerton-Macherin übertrifft jeden Krimi mit 157 Verdächtigen im berühmtesten Haus der Welt

Die neue Krimiserie The Residence könnte der nächste große Netflix-Hit werden. Im ersten Teaser-Trailer beginnt eine Mordermittlung im Weißen Haus mit 157 Verdächtigen.

Nach großen Streamingerfolgen mit Bridgerton, Inventing Anna und Queen Charlotte hat Serienproduzentin Shonda Rhimes ihre nächste Netflix-Serie am Start. Jetzt gibt es den ersten Teaser-Trailer zur Krimiserie The Residence, in der sich ein Mordfall an einem ganz besonderen Tatort entspinnt: im Weißen Haus in Washington, D.C.

Schaut hier den ersten Teaser-Trailer zu Netflix' The Residence:

The Residence - S01 Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Netflix-Serie für Murder Mystery-Fans: In The Residence stehen 157 Menschen unter Verdacht

Die Handlung von The Residence beginnt mit einem Mord. Während eines Staatsbanketts im Weißen Haus wird der Chief Usher A. B. Wynter (Giancarlo Esposito) tot aufgefunden. Nun liegt es an der Polizeiberaterin und genialen Detektivin Cordelia Cupp (Uzo Aduba) alle 132 Zimmer des Regierungssitzes nach Hinweisen abzusuchen und unter den 157 Verdächtigen den Mörder zu finden.

Zur gewaltigen Besetzung der Netflix-Serie zählen unter anderem auch Randall Park (WandaVision), Mary Wiseman (Star Trek: Discovery), Julian McMahon (Nip/Tuck), Jason Lee (My Name is Earl) sowie Susan Kelechi Watson (This is Us), Ken Marino (Brooklyn Nine-Nine) und Sängerin Kylie Minogue.

Ursprünglich gehörte Giancarlo Esposito, der diesen Februar auch als Marvel-Schurke in Captain America: Brave New World auftritt, nicht zum Cast der Serie. Dieser übernahm die Rolle des verstorbenen Brooklyn Nine-Nine-Stars Andre Braugher, der nach der Hälfte der Dreharbeiten im Dezember 2023 verschieden ist.

Wann startet The Residence bei Netflix?

Lange müssen Krimifans nicht mehr warten. The Residence wird am 20. März 2025 bei Netflix mit allen acht Folgen an den Start gehen. Entwickelt wurde die Serie von Paul William Davies, der zuvor die Anwaltsserie For the People erschuf, welche ebenfalls von Shonda Rhimes produziert wurde.

Die Grey's Anatomy-Schöpferin steht bereits hinter drei Netflix-Serien, die alle zu großen Hits wurden. Vor allem die von ihr produzierte Historienromanze Bridgerton zählt zu den erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt und landete mit allen bisherigen drei Staffeln in der Top 10 der meist geschauten englischsprachigen Serien des Streamers. Die Erfolgschancen für The Residence könnten also nicht besser sein.