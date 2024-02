Netflix besetzt Breaking Bad-Bösewicht für nächste Krimi-Obsession: Die Mord-Ermittlung spielt im "berühmtesten Haus der Welt"

Nach drei Netflix-Hits schickt eine Serien-Ikone Breaking Bad-Star Giancarlo Esposito in einer Mordermittlung zu einem ungewöhnlichen, aber allseits bekannten Wohnsitz.

Netflix bringt mit einem Besetzungscoup jetzt schon eine der spannendsten neuen Krimi-Serien in Stellung: The Residence zeigt eine unterhaltsame Mord-Ermittlung im Weißen Haus (also der titelgebenen Residenz) und hat nach dem tragischen Verlust ihres Hauptdarstellers nun einen würdigen Ersatz gefunden: Breaking Bads Gus Fring-Darsteller Giancarlo Esposito.

Netflix' Hitserien-Schöpferin schickt Breaking Bad-Star ins Weiße Haus

Grey's Anatomy-Schöpferin Shonda Rhimes brachte in ihrer langen TV-Laufbahn mit ihrer Produktionsfirma Shondaland bereits vielfältige Serienhits hervor. 2017 schloss sie einen Deal mit Netflix und schenkte dem Streaming-Dienst seitdem die drei Erfolge Bridgerton, Inventing Anna und Queen Charlotte. Ihr neuster Genie-Streich soll nun die Murder-Mystery-Serie The Residence werden.



Nachdem die Produktion der neuen Netflix-Serie während des Hollywood-Streiks und nach dem Verlust eines Darstellers pausieren musste, berichtete der Hollywood Reporter jetzt, dass die Dreharbeiten weitergehen. Außerdem ist niemand Geringeres als Breaking Bad-Star Giancarlo Esposito (The Mandalorian) zur Besetzung gestoßen. Die zweite Hauptrolle neben Esposito spielt Netflix-Fan-Liebling Uzo Aduba aus Orange Is the New Black.

Die offizielle Inhaltsbeschreibung der Netflix-Serie The Residence, die Shonda Rhimes in die Hände von Showrunner Paul William Davies (For the People) legte, klingt bereits nach einem einnehmenden Krimi mit Binge-Potenzial:



132 Zimmer. 157 Verdächtige. Eine Leiche. Ein sehr exzentrischer Ermittler. Ein katastrophales Staats-Dinner. The Residence ist eine Screwball-Komödie als Krimi-Whodunit, die sich mit den unterschiedlichsten Angestellten im Obergeschoss, Untergeschoss und zwischen allen Hintertüren im berühmtesten Haus der Welt entfaltet.

Giancarlo Esposito übernimmt in Netflix' The Residence die Rolle des verstorbenen Andre Braugher

Ursprünglich hatte Andre Braugher (Brooklyn Nine-Nine) die Rolle inne, die Giancarlo Esposito jetzt in Netflix' The Residence spielt. Der Darsteller hatte 2023 bereits viele seiner Szenen gedreht, bevor der Streik der Drehbuchautor:innen und Schauspielenden das Projekt im Mai letzten Jahres zum Erliegen brachte. Eigentlich sollten die Dreharbeiten nach Beendigung des Streiks im Januar 2024 wieder aufgenommen werden. Doch im Dezember 2023 erlag Andre Braugher seinem Krebsleiden im Alter von 61 Jahren.

Um die Netflix-Serie The Residence trotzdem umzusetzen, muss Giancarlo Esposito Braughers schon gefilmte Szenen noch einmal drehen. In einem Statement erklärte der Breaking Bad-Star:

Ich könnte nicht stolzer und geehrter sein, in Shondalands The Residence für Andre Braugher zu übernehmen: jemanden, den ich geliebt und respektiert habe. Ihm zu Ehren diese Möglichkeit zu erhalten, verlängert [...] sein Erbe für alle von uns, die ihn so sehr geliebt haben.

