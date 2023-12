Er war Captain Holt in Brooklyn Nine-Nine: Andre Braugher im Alter von 61 Jahren gestorben

Andre Braugher war für seine Rollen in Serien wie Homicide und Brooklyn Nine-Nine bekannt. Jetzt ist der US-amerikanische Schauspieler im Alter von 61 Jahren gestorben.

Von 2013 bis 2021 war Andre Braugher vielen Serien-Fans als Captain Raymond Holt in der Comedy-Serie Brooklyn Nine-Nine bekannt. Jetzt ist der US-Schauspieler, der für seine Rolle in der Crime-Serie Homicide 1998 mit einem Emmy ausgezeichnet wurde, gestorben. Das berichtet u.a. der Hollywood Reporter .

Andre Braugher war vor allem im Film- und Serien-Bereich als Schauspieler aktiv

Braugher wurde am 1. Juli 1962 in Chicago geboren. 1984 und 1988 schloss er Studiengänge in Dramatischer Kunst an der Stanford University und der New Yorker Juilliard School ab. In dem Kriegsdrama Glory trat er erstmals als Schauspieler neben Stars wie Denzel Washington und Morgan Freeman auf.

Ansonsten spielte er im Lauf seiner Karriere in Filmen wie Tödliche Nähe mit Bruce Willis, Poseidon von Wolfgang Petersen, Salt mit Angelina Jolie und zuletzt She Said von Maria Schrader über den Harvey Weinstein-Skandal mit.

NBC Andre Braugher (rechts) in Homicide

Neben Filmen und Serien war Braugher auch als Theater-Schauspieler tätig. Für seine Hauptrolle in Shakespeares Heinrich V. im New Yorker Delacorte Theatre wurde er mit einem Obie Award geehrt.

Andre Braugher wurde zweimal mit dem Emmy als bester Schauspieler ausgezeichnet

Andre Braugher wurde für seine Rollen in der Krimi-Serie Homicide des späteren The Wire-Schöpfers David Simon und 2006 für seine Rolle in Thief mit einem Emmy als bester Schauspieler ausgezeichnet.

In der Comedy-Cop-Serie Brooklyn Nine-Nine war er ab 2013 als strenger Captain Raymond Holt zu sehen, wobei er im Gegensatz zu seiner Polizisten-Rolle Detective Frank Pembleton in Homicide hier mehr für Lacher sorgte.

Hier könnt ihr euch ein paar seiner besten Szenen aus Brooklyn Nine-Nine anschauen:

Ab 1991 war Braugher mit der Schauspielerin Ami Brabson verheiratet. Beide haben drei Söhne zusammen.

Am 11. Dezember 2023 ist Andre Braugher im Alter von 61 Jahren nach kurzer Krankheit verstorben.