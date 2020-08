Transformers: Die Netflix-Serie ist um Welten besser als die Filme

Die Transformers-Filme waren erfolgreich, über die Qualität wird gestritten. Video-Redakteur Yves erklärt, warum die neue Netflix-Serie Transformers: War for Cybertron Trilogy die Filme übertrifft.

Im Kino steckt die Transformers-Reihe in einer mittelgroßen Krise. Immerhin enttäuschte der letzte Teil der Hauptreihe, Transformers 5: The Last Knight, finanziell und der Spin-off Bumblebee blieb hinter den Box Office-Erwartungen zurück.

Während die Kinofilme auf einen Neustart zusteuern, wird eine alternative Herangehensweise an Autobots und Decepticons im Stream geboten. Transformers: War for Cybertron Trilogy heißt nämlich eine neue Netflix-Serie und Moviepilot-Redakteur Yves zeigt sich begeistert.

Im Video erklärt er, warum die dreiteilige Serie besonders jene Fans ansprechen könnte, die von Michael Bays Kinofilmen enttäuscht wurden. Sein Fazit: Netflix' animierte Transformers-Serie ist viel besser als die Filme.

Transformers bei Netflix: Was die Serie besser macht als die Filme

Seit dem 30. Juli stehen die ersten 6 Folgen von Transformers: War for Cybertron Trilogy bei Netflix bereit, die jeweils rund 22 Minuten lang sind. Dabei kommt die Serie anders als die Filme ohne Menschen aus. Das ist einer der Vorteile, wie Kollege Yves im Video erklärt.

Anstatt die Transformers zu Nebendarstellern der Menschen zu degradieren, stehen Figuren und Politik auf dem Planeten Cybertron im Mittelpunkt. Die Serie beginnt am Ende des Bürgerkriegs zwischen Autobots und Decepticons auf ihrem Heimatplaneten. Die Autobots sind in der Unterzahl und beide Seiten ziehen für den Sieg gravierende Maßnahmen in Erwägung.

Von der Beschränkung auf Cybertron profitiert zunächst einmal die Darstellung von Autobots und Decepticons. So zeigt die Serie, das nicht jeder Decepticon "böse" geboren wird und auch die Autobots Schwächen besitzen können. Gerade die Charakterzeichnung von Optimus Prime, der in seine Rolle als Anführer hineinwächst, hebt sich von den Filmen ab.

© Netflix Bumblebee in der Transformers-Serie

Das sind aber nicht die einzigen Gründe, einen Blick auf die Serie zu werfen. Mit ihrem düsteren Animationsstil entfaltet sich im Siege-Arc ein überraschend komplexes Kriegsepos.

War for Cybertron: Start einer Transformers-Trilogie

Fans können sich derweil auf ein Wiedersehen mit einigen bekannten Transformers-Gesichtern freuen, darunter natürlich Bumblebee, aber auch Starscream, Megatron, Ultra Magnus und Sideswipe. Weitere Pluspunkte, aber auch ein paar kleinere Mängel der Serie erklärt Yves im Video.

Bei den sechs Episoden auf Netflix handelt es sich um den ersten Arc einer Trilogie. Arc 1 heißt Siege, darauf soll Earthrise folgen. Die Serie wird sich also nicht die ganze Zeit auf Cybertron aufhalten.

