Transformers-Star Megan Fox trinkt zu ihrer Verlobung Blut – und das Netz rastet aus

Megan Fox und Machine Gun Kelly geraten als Paar immer wieder in die Schlagzeilen. Jetzt haben sie ihre Liebe mit einem bizarren Ritual besiegelt. Wir haben die besten Reaktionen im Netz gesammelt.

Wenn sich Megan Fox und Machine Gun Kelly als Paar in der Öffentlichkeit zeigen, schreibt sich die nächste Schlagzeile oft von selbst. Seit ihre Beziehung 2020 bekannt wurde, fällt das Paar vor allem durch extravagante Outfits oder skurrile Interviewzitate auf. In einem Podcast bezeichnete Fox ihren Geliebten zum Beispiel nicht einfach als Seelenverwandten. Sie seien vielmehr Zwillingsflammen, bei der sich zwei Hälften derselben Seele zwei verschiedene Körper teilen.

Wem solche poetisch-spirituellen Exkurse nicht reichen, bekommt von dem Paar noch derberes frisches Meme-Material. Wie bekannt wurde, haben sich der Transformers-Star und der Rapper jetzt verlobt. Doch weil das natürlich nicht spektakulär genug ist, hat das Paar diesen Tag nicht mit einem Schluck Schampus gefeiert – sondern das Blut des jeweils anderen getrunken. Und die heftigen Internet-Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten.

Blutige Verlobung von Megan Fox bringt das Internet zum Durchdrehen

Schon zum Valentinstag 2021 hat Machine Gun Kelly ein Bild auf Instagram geteilt, zu dem er schrieb, dass er Megan Fox' Blut um seinen Hals tragen würde. Zur Verlobung hat das Paar die leidenschaftliche Obsession mit der roten Flüssigkeit des jeweils anderen aber nochmal auf die Spitze getrieben:

Im Juli 2020 saßen wir unter diesem Banyan-Baum. Wir baten um Magie. Wir waren uns des Schmerzes, dem wir gemeinsam in einer so kurzen, hektischen Zeit ausgesetzt sein würden, nicht bewusst. Nicht bewusst über die Arbeit und Opfer, die die Beziehung von uns verlangen würde, aber berauscht von der Liebe. Und dem Karma.

Eineinhalb Jahre später, nachdem wir zusammen durch die Hölle gegangen sind und mehr gelacht hatten, als ich es je für möglich gehalten hätte, bat er mich, ihn zu heiraten. Und wie in jedem Leben vor diesem und wie in jedem Leben danach sagte ich ja.

…und dann tranken wir gegenseitig unser Blut.

Mit Rollen in Filmen wie Jennifer's Body und dem Netflix-Horror Night Teeth hat sich Megan Fox als Vampir anscheinend erst aufgewärmt. Die Blutlust des frisch verlobten Pärchens ist im Netz natürlich sofort eingeschlagen und hat für viele Reaktionen gesorgt. Wir präsentieren euch eine Auswahl.

Megan Fox, wenn Machine Gun Kelly sagt, er will ihr Blut trinken:

Dieses Paar muss jetzt ins Gefängnis gesteckt werden, ich mein's ernst.

Ich habe genauso reagiert wie Megan Fox, als der Foot Looker-Angestellte mir meine Schuhe angezogen hat.

Ich weiß es zu schätzen, dass Megan Fox von Hollywood ihrer Hot-Topic-Phase beraubt wurde, also holt sie verlorene Zeit nach. Trink so viel Blut, wie du willst, Megan. Du verdienst es.

Megan Fox und Machine Gun Kelly sind verlobt. Unsere Tage sind gezählt, bis wir eine reale Version davon haben:

Megan Fox, wie sie MGKs Blut trinkt, nachdem er ihr einen Antrag gemacht hat:

Megan Fox: Wir sind verlobt!

Jeder: Yay!

Megan Fox: Und dann haben wir gegenseitig unser Blut getrunken!

Jeder: Was?

Neben ihrem Liebesleben mit Machine Gun Kelly ist Megan Fox übrigens immer noch als Schauspielerin tätig. Als nächstes spielt sie zum Beispiel eine Hauptrolle in The Expendables 4. Bei Amazon könnt ihr außerdem gerade den Crime-Thriller Midnight in the Switchgrass leihen.* Am Set des Films haben sich Megan Fox und Machine Gun Kelly kennen und lieben gelernt.

