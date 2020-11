Traum für James Bond-Fans wird wahr: Alle 007-Filme jetzt als Stream

Der letzte James Bond-Film mit Daniel Craig erscheint erst 2021. Fans können sich die Wartezeit jetzt passend vertreiben. Bei Sky gibt's alle Bond-Filme ab sofort zum Streamen.

Aus der großen Abschiedsvorstellung von Daniel Craig als berühmtester Geheimagent der Welt ist dieses Jahr nichts mehr geworden. Wegen der Corona-Pandemie musste der Kinostart von James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben nochmal verschoben werden. Frühestens Ende März wird der Film in Deutschland veröffentlicht.

Für die längere Wartezeit gibt es jetzt aber eine tolle Entschädigung für Fans der Reihe: Bei Sky könnt ihr ab sofort alle Bond-Filme streamen.

Für die Collection auf Blu-ray müsst ihr zurzeit noch über 100 Euro bezahlen. Deutlich günstiger kommt ihr dagegen bei einem Sky-Abo* weg, mit dem ihr alle Bond-Filme jetzt rund um die Uhr schauen könnt.

Sky hat eigenen Sender für alle 007-Abenteuer eingerichtet

Mit dem neuen Pop-up Sender Sky Cinema 007 zeigt Sky ab dem 20. November bis zum 14. Januar 2021 alle 24 James Bond-Filme von James Bond 007 jagt Dr. No bis James Bond 007 - Spectre rund um die Uhr.

Daneben stehen sämtliche Filme des 007-Franchise auch jederzeit über Sky Q und Sky Ticket zum Abruf - wahlweise auf Deutsch oder im englischen Original.

Schaut hier den Trailer zum letzten Bond-Film mit Daniel Craig!

James Bond 007 Keine Zeit Zu Sterben - Trailer 2 (Deutsch) HD

Mit dem großen Bond-Special bietet Sky Fans damit die Gelegenheit, alle Missionen des kultigsten Spions der Filmgeschichte nochmal zu erleben oder zum ersten Mal in die verschiedenen Bond-Äras von Sean Connery über Roger Moore bis hin zu Pierce Brosnan und Daniel Craig einzutauchen.

Der nächste Bond-Film Keine Zeit zu sterben, nach dem ein neuer Darsteller in die Rolle schlüpfen wird, soll am 31. März 2021 in den deutschen Kinos starten.

*Bei dem Link zum Angebot von Skyhandelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Freut ihr euch über das Streamingangebot mit allen James Bond-Filmen?