"Traumatische Folgen": Collien Ulmen-Fernandes macht in neuem ZDF-Film Jagd auf KI-Verbrecher

Früher waren Fake-Aufnahmen sofort erkennbar, doch heute sind KI-Bilder erschreckend real. Leider wird die Technik immer wieder für kriminelle Zwecke missbraucht. Jetzt klärt ein ZDF-Film über die schockierenden Praktiken hinter den Deepfakes auf.

Der technische Fortschritt ist unaufhaltsam, doch ein Thema sorgt in letzter Zeit vermehrt Ärger: Künstliche Intelligenz (KI). Immer wieder wird die Technik missbraucht, um entwürdigende Aufnahmen von realen Personen zu faken. Besonders prominente Frauen werden immer wieder zur Zielscheibe solcher Attacken. Ein Opfer von Deepfakes will nicht länger schweigen und hat im ZDF einen schockierenden Film über die kriminellen Machenschaften gedreht: Collien Ulmen-Fernandes.

Die düstere Seite des Internets: Deepfakes wirken erschreckend echt

Wer als weiblich gelesene Person in den Medien präsent ist, kann sich einer Sache sicher sein: Übergriffige Handlungen lassen nicht lange auf sich warten. Die meist männlichen Täter überschreiten persönliche Grenzen und rechtfertigen ihre Taten mit dem Promi-Status der Betroffenen. Frei nach dem Motto: Wenn eine Frau in der Öffentlichkeit steht, müsse sie damit rechnen, sexualisiert zu werden ...

Dieser Trugschluss wird durch die Anonymität des Internets verstärkt, denn die Täter fühlen sich oftmals unangreifbar. Besonders ein Phänomen sorgt seit ein paar Jahren für Schlagzeilen – sogenannte Deepfake-Pornos. Dabei werden die Gesichter von Frauen mithilfe von KI auf fremde Körper montiert; das Endergebnis sind täuschend echt wirkende Inhalte, die Betroffenen bloßstellen und erniedrigen.

Sie ist von Deepfakes betroffen: Collien Ulmen-Fernandes will nicht länger schweigen

VIVA-Legende Collien Ulmen-Fernandes ist eine der wenigen prominenten Betroffenen, die sich trauen, offen über das Thema zu sprechen. Sie verrät dem ZDF, warum Deepfakes so herabwürdigend sind: "Es fühlt sich an, als hätte einem jemand unfreiwillig die Kleider vom Leib gerissen." Die Inhalte seien zwar gefälscht, doch die Auswirkungen für die Betroffenen sind bittere Realität. In den letzten Jahren sei das Problem sogar noch schlimmer geworden, denn inzwischen wirken die Deepfake-Inhalte erschreckend real:

Dass es sich um Fälschungen handelt, war früher jedoch offensichtlich. Die Videos ruckelten, der Kopf wirkte klar auf den Körper montiert. Doch die Technik hat sich rasant weiterentwickelt.

Besonders tragisch: Das Gesetz schützt Betroffene nicht ausreichend. Ulmen-Fernandes stellt klar: "Derzeit fehlt es an einem Verbot, neutrales Bildmaterial für die Herstellung eines Deepfakes zu manipulieren." Deshalb sei es kaum möglich, rechtlich gegen die Fake-Inhalte vorzugehen.

Bewegende ZDF-Doku klärt auf: Weitere Promi-Frauen melden sich zu Wort

Collien Ulmen-Fernandes war eine der ersten deutschen Promis, die sich zu dem schambehafteten Thema äußerten. Gemeinsam mit Investigativ-Journalistin Marie Bröckling entschied sie deshalb, eine Doku fürs ZDF zu drehen: "So etwas kann schwere traumatische Folgen haben. Mir ist daher wichtig, auf dieses Problem aufmerksam zu machen."

In dem zweiteiligen Film spricht sie über eigene Erfahrungen und begibt sich auf die Suche nach den Tätern im Netz. Wer ist für die Deepfake-Inhalte verantwortlich, wie werden diese erstellt und wird mit den Fake-Pornos sogar Geld verdient?

Außerdem melden sich weitere Betroffene zu Wort. Temptation Island-Moderatorin Lola Weippert zeigt, welche Auswirkungen die Deepfakes auf sie haben: "Ich schäme mich, wenn ich daran denke, wie viele Menschen das sehen und sich denken: 'Das ist echt'."

Twitch-Streamerin Pia Scholz (Bekannt als: Shurjoka) zeigt auf, wie wenig Hilfe Betroffene erwarten können: "Du gehst Anzeige erstatten, dann wirst du nach Hause geschickt. Dann bist du allein damit."

So kannst du die ZDF-Deepfake-Doku streamen

Wer mehr über das Thema erfahren will, muss nicht länger warten. Die zweiteilige Dokumentation steht in der ZDFmediathek unter folgendem Namen auf Abruf bereit: Die Spur: Deepfake-Pornos.