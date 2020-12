Trauriges Marvel-Schicksal: Diese Horrorserie hatte nie eine Chance

Helstrom sollte den Horror ins Marvel Cinematic Universe bringen. Doch nun wurde sie Serie abgesetzt. Es ist eine Absetzung, die mit Ansage kam.

Das Marvel Cinematic Universe gehört zu den stabilsten Franchises in Hollywood. Dennoch ereignet es sich hin und wieder, dass ein Projekt nicht wie geplant über Bühne gehen. Unter den gescheiterten Marvel-Experimenten nimmt Helstrom eine besondere Rolle ein.

Marvels Helstrom: Ein Scheitern mit Ansage

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wurde die Hulu-Serie nach einer Staffel abgesetzt, obwohl sie offenkundig auf eine größere Geschichte ausgelegt war. Es ist eine Absetzung mit Ansage. Im Grunde haben wir diesem Projekt seit einem Jahr beim Sterben zugesehen. Doch wie konnte es so weit kommen?

Helstrom wurde im Mai 2019 zusammen mit einer Ghost Rider-Serie angekündigt. Unter dem Banner Adventure into Fear sollte bei dem US-amerikanischen Streaming-Dienst Hulu ein kleines Marvel-Universum entstehen, das Teil des großen MCU ist, aber einen deutlich härteren und düsteren Tonfall anschlägt.

Als Vergleich wurden die Marvel-Serien von Netflix (Daredevil, Jessica Jones und Co.) genannt, die ebenfalls von Marvel Television produziert wurden. Im Oktober 2019 wurde Marvel Television jedoch von Marvel Studios übernommen, das sich bisher nur auf die MCU-Kinofilme konzentrierte.

Marvel Studios zog den Horrorserien den Stecker

Dadurch wurden sämtliche Adventure into Fear-Pläne durcheinander gebracht. Marvel Studios fokussierte sich auf die neuen MCU-Serie für Disney+ und cancelte die anderen Projekte - außer Helstrom. Das lag daran, dass sich die Serie zu diesem Zeitpunkt in einem fortgeschrittenen Produktionsstadium befand.

Am 16. Oktober 2020 feierte Helstrom auf Hulu seine Premiere. Im Endeffekt war jedoch von Anfang an klar, dass diese Serie keine Zukunft im MCU hat. Nicht zuletzt wurde sie weitestgehend ohne die Marvel-Marke beworben. Vor keiner Episode erscheint das vertraute Logo.

Serienschöpfer Paul Zbyszewski erklärt diesen Umstand wie folgt: Disney wollte nicht, dass potentielle Zuschauer/innen über eine Horrorserie wie Helstrom stolpern, wenn sie eigentlich auf der Suche nach Filmen und Serien sind, die tonal ins MCU passen. Helstrom wurde gewissermaßen von seinem eigenen Franchise verstoßen.

Werden wir Helstrom jemals in Deutschland sehen?

Das ist die große Frage. Bisher wurde Helstrom nur in den USA auf Hulu veröffentlicht. Wann und wie die Serie nach Deutschland kommt, ist noch nicht klar. Marvel's Runaways (ebenfalls eine Marvel-Serie von Hulu) war hierzulande bei Syfy zu sehen. Damit ist jedoch nicht entschieden, dass der Sender auch Helstrom zeigt.

Die nächste große Marvel-Serie, die in Deutschland startet, ist WandaVision am 15. Januar 2021 auf Disney+. Danach folgen The Falcon and the Winter Soldier und Loki.

