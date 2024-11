Tritt selbst Netflix' beste Fantasy-Serie in den Staub: Die Charts dominiert eine wahre Geschichte, die vor 126 Jahren tragisch endete

Da können das Fantasy-Finale von Arcane und Achtsam Morden nur staunen: In den Serien-Charts von Netflix kehrt nach 2 Jahren ein historischer Stoff zurück und erobert sofort Platz 1.

Kaiserlicher Herzschmerz schlägt selbst die beste Fantasy-Serie. Das gilt zumindest gegenwärtig für die Serien-Charts bei Netflix: Dort wurden nämlich sowohl das Genre-Highlight Arcane mit seinem großen Finale wie auch die deutsche Krimikomödie Achtsam Morden auf ihre Plätze verwiesen: Unter den Serien herrscht jetzt uneingeschränkt Die Kaiserin.

Die Kaiserin Staffel 2 sprengt Netflix-Charts: Fantasy-Hit Arcane hat das Nachsehen

Wie der Titel bereits andeutet, dreht sich Die Kaiserin um die junge Adelige und spätere Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn, genannt Sisi (Devrim Lingnau), die frisch den österreichischen Herrscher Franz (Philip Froissant) geheiratet hat.



Am Wiener Kaiserhof angekommen, kann sich die mächtigste Frau Österreich allerdings nicht auf ihren neuen Privilegien ausruhen. Vielmehr gilt es nicht nur den Spießrutenlauf des höfischen Lebens zu überstehen, sondern auch die Impulse der eigenen Leidenschaft zu hinterfragen.

Die Netflix-Produktion Die Kaiserin war zum ersten Mal 2022 mit einer ersten Staffel auf dem Streaming-Dienst vertreten. Seither hat sie eine gewaltige Fan-Community gewonnen, die laut Flixpatrol die Historienserie in zehn Ländern auf Platz 1 hob.

Selbst die allerletzten Folgen des animierten Fantasy-Meisterwerks Arcane und Tom Schillings urkomischer Chaostrip in Achtsam Morden können da nicht mithalten und sind nun auf den Plätzen 2 und 4 zu finden.

So sehen die Netflix-Charts der Serien gegenwärtig aus :

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

