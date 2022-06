Trotz furchtbarer Kritiken: Jurassic World 3 übertrifft sogar den besten Actionfilm des Jahres

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter hat die Spitze der Kinocharts im Sturm erobert. Nicht einmal die miserablen Kritiken konnten den Erfolg des Dino-Blockbusters schmälern.

Die Kritiken waren Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter nicht sehr wohlwollend gestimmt, was für Spekulationen sorgte, ob der negative Ersteindruck die Box-Office-Zahlen des Blockbusters beeinflussen könnte. Nach dem Startwochenende wissen wir mehr: Auch der dritte Jurassic World-Film ist ein großer Erfolg an den Kinokassen.



Wie Deadline berichtet, hat die Fortsetzung allein in den USA 143 Millionen US-Dollar eingespielt und damit einen wichtigen Rekord gebrochen. Jurassic World 3 ist der beste Neustart seit Pandemie-Beginn, der kein Superheldenfilm ist. Auch wenn Marvel und DC das Kino dominieren, gibt es noch andere Filme, die sich beweisen können.

Kinocharts: Jurassic World 3 stößt Top Gun 2 vom Thron

Damit löst Jurassic World 3 den bisherigen Spitzenverteidiger ab: Top Gun 2: Maverick. Auch hier ist von Comicfiguren weit und breit nichts zu entdecken. Die Fortsetzung des Tom Cruise-Hits konnte trotz Dino-Konkurrenz auch in ihrer dritten Woche starke Zahlen vorweisen und kommt insgesamt auf 747 Millionen US-Dollar.

Hier könnt ihr den Trailer zur Jurassic World 3 schauen:

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter - Trailer 2 (Deutsch) HD

Weltweit steht Jurassic World 3 bei 389 Millionen US-Dollar. Die größte Frage ist, ob Universal einen weiteren Milliarden-Film verbuchen kann. Den Vorgängern ist das mühelos geglückt: Jurassic World spielte 1,6 Milliarden US-Dollar in die Kinokassen, während Jurassic World 2: Das gefallene Königreich auf 1,3 Milliarden kam.

Obwohl Milliarden-Filme in der Pandemie seltener geworden sind, befindet sich Jurassic World 3 auf einem guten Weg, um an die Zahlen von Teil 2 anzuschließen. Der US-Start liegt laut Deadline nur drei Prozent hinter Das gefallene Königreich. Jetzt kommt alles auf die zweite Woche an, wo die meisten Blockbuster ihren größten Einbruch erfahren.

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter läuft seit dem 8. Juni 2022 im Kinos.

