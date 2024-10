Trotz Kassen-Flop und mieser Kritiken: Quentin Tarantino liebt Joker 2 aus einem Grund

Joker 2: Folie à Deux erntet seit Kinostart Negativschlagzeilen und schlechte Kritiken. Einen Fan hat der Film jedoch: Quentin Tarantino.

Joker 2: Folie à Deux gehörte wohl zu den meisterwarteten Filmen des aktuellen Kinojahres. Umso enttäuschter waren zahlreiche Fans des gefeierten ersten Teils von Todd Phillips, als sie das Resultat letztendlich auf der großen Leinwand erleben durften. So sind sich Publikum und Presse etwa bei Rotten Tomatoes mit einem unterirdischen Score von 32 Prozent einig, dass das DC-Sequel um Längen nicht mit Teil 1 mithalten kann. Auch spülte Joker 2 bisher für Warner Bros. nur enttäuschende Summen in die Kinokassen.

Während Francis Ford Coppola kürzlich jedoch Lobgesänge für den umstrittenen Superschurken-Streifen übrig hatte, gesellt sich zu dieser Meinung nun ein weiterer Meisterregisseur: Quentin Tarantino.

Quentin Tarantino ist von Joaquin Phoenix in Joker 2 begeistert

Wie der Pulp Fiction-Macher kürzlich im Bret Easton Ellis Podcast (via World of Reel ) erklärte, sei Joaquin Phoenix' Performance als der Joker "eine der besten Performances", die er "je in einem Film gesehen" hätte. Weiterhin erklärte er, dass Joker 2 seine Erwartungen sogar noch übertreffen konnte:

Ich mochte [Joker 2] wirklich sehr, sehr gerne. Ich erwartete, dass ich von der Inszenierung beeindruckt sein würde. Aber ich dachte auch, dass er eine intellektuelle Aufgabe werden könnte, die nicht ganz als Film funktioniert, ich aber für das was er ist, schätzen könne.

Und ich bin nihilistisch genug, um Spaß bei einem Film zu haben, der nicht ganz als Film funktioniert. Der bis zu einem Grad ein komplettes Chaos ist. Und ich fand nicht, dass er eine intellektuelle Aufgabe ist. Mich hat er wirklich mitgerissen. Ich mochte die Musical-Sequenzen sehr. Je banaler die Songs waren, desto besser fand ich sie.

Dabei habe Tarantino die Geschichte von Arthur Fleck und Lee Quinzel (Lady Gaga) an das Serienkiller-Paar aus Natural Born Killers erinnert, für den Tarantino einst das Drehbuch schrieb. So sehr sich Todd Phillips mit dem ersten Joker-Film an Martin Scorseses Taxi Driver bedient hätte, sehe Tarantino im zweiten Teil nun starke Referenzen zu seinem eigenen Film – die er feiere: "Der Film war wie ein Fiebertraum von Mickey Knox [aus Natural Born Killers]."

Schaut hier noch einen Trailer zu Joker 2:

Joker: Folie à Deux – Trailer (Deutsch) HD

Für Quentin Tarantino lebe Todd Phillips mit seinem Film die Joker-Rolle selbst aus

Darüber hinaus sprach Tarantino Regisseur Todd Phillips seinen tiefsten Respekt dafür aus, dass er mit Joker 2 die Erwartungen aller Fans vollkommen über den Haufen wirft, was ihn selbst zu einer Joker-Figur mache:

Todd Phillips ist der Joker. Der Joker hat diesen Film gemacht. Das komplette Konzept, dass er das Geld des Studios ausgegeben hat ‒ er hat es so ausgegeben, wie es der Joker getan hätte, oder? Und dann kommt das Überraschungsgeschenk, wenn er dir die Hand schüttelt und du von einem Stromschlag mit 10.000 Volt erfasst wirst. Er sagt 'f*ckt euch' zu allen Comic-Geeks. Er sagt 'f*ckt euch' zum Publikum. Er sagt 'f*ckt euch' zu Hollywood. Er sagt 'f*ckt euch' zu allen, die eine Aktie von DC und Warner Bros. besitzen.

Ihr könnt euch Joker 2: Folie à Deux seit dem 3. Oktober 2024 im Kino eures Vertrauens anschauen.