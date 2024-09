TV-Tipp am Wochenende: Wer stiehlt mir die Show? mit Tommi Schmitt wird ein "Spagat zwischen Assi und Kultur"

Bei Wer stiehlt mir die Show? musste sich Joko am Sonntag geschlagen geben. In der nächsten Show wird Tommi Schmitt antreten - obwohl er gar keine Lust hat.

Zum dritten Mal trat Joko Winterscheidt bei seiner Show Wer stiehlt mir die Show? am Sonntag als Moderator an. Doch diesmal musste er sich geschlagen geben, denn Tommi Schmitt konnte sich in seinem zweiten Finale gegen Joko durchsetzen und moderiert nun die Show am Sonntag, den 29. September.



Wer stiehlt mir die Show? - Werden "die leichten Fünf" jetzt einfacher?

In den letzten Shows witzelte Joko öfter darüber, dass die Kandidat:innen bei der ersten Kategorie "Die leichten Fünf" die Fragen nicht beantworten konnten. Besonders dramatisch war die zweite Folge der Staffel, in der Tommi Schmitt und Nina Chuba keinen einzigen Punkt ergattern konnten. Anders sah es bei der letzten Folge aus, denn diesmal konnten die Kandidat:innen eine Menge Punkte ergattern. Als alle Teilnehmer:innen die erste Aufgabe gemeistert hatten, meinte Joko sogar:



Das erste Mal in der Geschichte dieser Staffel, bei der ersten Frage der leichten Fünf alle einen Punkt!

Jetzt wäre für Tommi der perfekte Zeitpunkt als Host sich an Joko zu rächen und die leichten Fünf vielleicht besonders schwer für ihn zu machen oder möglicherweise auch besonders einfach?



Wer stiehlt mir die Show? wird "Tommi Schmitts Spagat zwischen Assi und Kultur"

Es gibt aber schon einen kleinen Vorgeschmack auf die Sendung am Sonntag. ProSieben titelt die Sendung mit "Tommi Schmitts Spagat zwischen Assi und Kultur", passend zu dem, was in der Preview zu sehen ist.



Ein Teil der Kategorie wird gezeigt, in der die Kandidat:innen im Publikum sitzen, vorne auf der Bühne steht Tommi Schmitt und stellt die Fragen. Als einer der Teilnehmenden die Frage richtig beantwortet, wird die ganze Gruppe mit einer riesigen Menge an Partyschaum überschüttet, während auf der Bühne eine Opernsängerin Ballermann-Lieder A capella singt. Aufgrund einer Bestrafung trotz richtiger Beantwortung, zögern die Kandidat:innen die Fragen wirklich richtig zu beantworten.







Quoten der Show sind auf rekordtief - die Fans lieben es trotzdem

Wer stiehlt mir die Show? scheint derzeit nicht besonders gut zu laufen. Die aktuelle Staffel hat die wenigsten Zuschauer:innen und fällt zum ersten Mal in der Geschichte der Show unter eine Million Zuschauer:innen. Die Show hatte somit weniger Zuschauer:innen als Grill den Henssler. Ob Tommi Schmitt die Sendung wieder aus dem Quotentief holen kann?

Bei den Fans kommt die Sendung aber nach wie vor gut an. Die Kandidat:innen sind sehr beliebt und viele Fans sind auch schon in freudiger Erwartung auf die nächste Sendung, wie folgende Instagram-Userin:



Die nächste Folge wird einfach so wild. Ihr ahnt gar nicht was da für ein geiles Meisterwerk auf euch zu kommt.

Wo man Wer stiehlt mir die Show? jetzt schon sehen kann

Wer die Folge jetzt schon sehen möchte, kann dies mit einem kostenpflichtigen Joyn Plus+ Abo tun. Ansonsten läuft Wer stiehlt mir die Show? jeden Sonntag um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn.