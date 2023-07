Twilight mit Elyas M'Barek: Diese vergessene Fantasy-Parodie von ProSieben vereint Teenie-Klischees mit Meerschweinchenblut

Vor 12 Jahren spielte Elyas M'Barek in Biss zur großen Pause einen rebellischen Vampir mit Teenie-Problemen. Die Twilight-Parodie klingt doof, ist aber überraschend witzig – und kann aktuell im Abo gestreamt werden.

Es klingt wie ein Fiebertraum: 2011 veröffentlichte ProSieben im Rahmen ihrer Funny Movies-Reihe eine Parodie auf Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen, in dem Elyas M'Barek als Teil einer aussterbenden Vampir-Dynastie mit Hello Kitty-Rucksack in einer amerikanischen Highschool landet und sich gemeinsam mit stark operierten Klassenzicken, reichen Schnöseln und seinem liebeskranken Vampir-Bruder von einer absurden Situation in die nächste singt.

Nun, Biss zur großen Pause - Das Highschool Vampir Grusical ist ein echter Film, der bei Kritiker:innen durchfiel. Die Mischung aus Fantasy, Rom-Com und Teenie-Komödie hat bei IMDb eine Wertung von 3,9, die Moviepilot Community bewertet den Film mit 4,2 und damit besser als das "echte" Twilight (4,1).

Doch auch, wenn das "Grusical" (was für ein Wort!) nach unerträglichem Trash klingt – der Film ist besser als ihr denkt. Und kann aktuell bei Joyn+ im Abo * gestreamt werden.

Darum geht's in Biss zur großen Pause – Das Highschool Vampir Grusical mit Elyas M'Barek

Seit Jahrhunderten ist die Rollenverteilung in der Gruselburg der Wolfensteins klar: Vater Vladimor (Karl Kranzkowski) macht die Ansagen, Günni (Elyas M'Barek) holt das Blut ran und Edwin (Lars Steinhöfel) ist der Versager, der lieber Lieder für seine Online-Freundin schreibt, als auf Menschenjagd zu gehen. Als plötzlich Vampirjäger Abraham van Hellbring Jr. der Dritte (Francis Fulton-Smith) mit Holzpflöcken und Weihwasserbombe auftaucht, bleibt den Wolfensteins nur eine Wahl: Sie müssen aus Transsilvanien verschwinden.

Jetzt hängt das Schicksal der letzten lebenden Vampire an Loser Edwin. Denn der ist der einzige, der Kontakt zur Außenwelt hat und ein Versteck auftreiben kann: den Keller von seiner Internetfreundin Fella Cionetta (Jessica Richter), die mit ihrer Esoterik begeisterten Mutter Laura (Gabi Decker) im sonnigen Florida lebt und in Echt ganz anders aussieht als auf ihren Fotos.

Hier müssen die Wolfensteins so gut es geht untertauchen, Günni und Edwin gehen sogar zur örtlichen Highschool. Doch die Situation eskaliert und es scheint nur eine Frage der Zeit, bis van Hellbring ihre Spur aufnimmt.

Zur Erinnerung: Das ist die (ebenfalls ziemlich alberne) Vorlage zur Parodie, Twilight

Twilight - Biss zum Morgengrauen - Trailer (Deutsch)

Die Twilight-Parodie von ProSieben ist unterhaltsamer Trash mit einem großen Highlight

Die Effekte sind nicht gut, der Großteil der popkulturellen Anspielungen 12 Jahre später gnadenlos veraltet und sonderlich fortschrittlich und sensibel sind weder die Geschlechterrollenbilder noch die Sprache des Films. Im Gegensatz zu anderen Komödien ihrer Zeit hat Biss zur großen Pause aber überraschend progressive Feindbilder: Wissenschaftsfeindlichkeit, religiösen Fundamentalismus und White Surpremacy in den vermeintlich so freien USA.

Am Besten ist die Twilight-Verarsche jedoch dann, wenn sie die dysfunktionale Vampir-Familie beim Versuch zeigt, sich in ihre neue Umgebung einzuleben: den veganen Hippie-Haushalt von Familie Cionetta. Allen voran Vampir-Vater Vladimor, der in Anbetracht aufgezwungener Joga-Sessions, den Problemen seiner spätpubertären Söhne und dem allgemeinen Mangel an Jungfrauenblut zunehmend resigniert und dabei einen wundervoll trockenen Galgenhumor entwickelt.

Nichts für Musical-Hasser: In Biss zur großen Pause mit Elyas M'Barek wird viel gesungen

In einer besonders schönen Szene schaut er mit Sohn Edwin gemeinsam einen Horrorfilm (übrigens ein Film aus der gleichen Parodie-Reihe: ProSieben FunnyMovie: H3 - Halloween Horror Hostel). Während die Kamera die blutigen Folterwerkzeuge des Serienkillers abfilmt, seufzt Vladimor: "Ich kriege immer so Appetit von diesen Kochsendungen." Dann schlürft er deprimiert Blut durch einen Strohhalm, der in einem toten Meerschweinchen steckt. Eine Szene, die man sich so auch in der besten Vampir-Komödie aller Zeiten vorstellen könnte: 5 Zimmer Küche Sarg.

Moviepilot-Userin blacky04 bringt es in ihrer Kritik zum Film auf den Punkt: "Natürlich ist [der Film] Quatsch, natürlich sind die meisten Witze flach und vorhersehbar. Aber in sicheren Abständen waren eben doch Szenen dabei, die einfach Spaß gemacht haben."



Oder mit anderen Worten: Biss zur großen Pause – Das Highschool Vampir Grusical ist vielleicht Trash, aber immer noch eine bessere Liebesgeschichte als Twilight.

