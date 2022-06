Twilight-Reunion mit Robert Pattinson und Kristen Stewart: Der perfekte Regisseur wäre gefunden

Robert Pattinson und Kristen Stewart waren für Twilight-Fans das perfekte Paar. Jetzt sollen die beiden wieder gemeinsam vor die Kamera. Mit dem idealen Regisseur.

Nicht nur Twilight-Fans wollen seit langem Vampir-Pärchen Kristen Stewart und Robert Pattinson wieder zusammen in einem Film sehen. Das könnte jetzt der ideale Regisseur ermöglichen. David Cronenberg (Crimes of the Future) will beide nämlich in einem Film zusammenbringen.

Twilight-Widersehen: David Cronenberg will Film mit Stewart und Pattinson

Das offenbarte er jetzt gegenüber World of Reel .

Ich hatte mit Kristen und mit Rob eine tolle Zeit. Ich habe da eine Idee. Für die wäre es toll, die beiden zusammenzubringen. Es könnte aber problematisch werden, weil Fans eine bestimmte Art von Beziehung erwarten. Bisher ist das alles also nur Theorie.

Auch wenn es sich dabei mit Sicherheit nicht um einen neuen Twilight-Film handeln wird, ist Cronenberg der perfekte Schöpfer für eine Reunion. Er hat mit Pattinson (Cosmopolis) und Stewart (Crimes of the Future) schon gearbeitet. Seine oft verstörenden Filme könnten die Indie-Sensibilitäten der beiden Stars herauskitzeln. Auch Twilight-Fans könnten an den abgefahrenen Ideen des Regisseurs Gefallen finden.

Wann arbeiten Robert Pattinson und Kristen Stewart wieder zusammen?

Wann und ob die Reunion über die Bühne geht, lässt sich nicht einschätzen. Cronenberg will zunächst seinen Film Shrouds fertigstellen, der erst 2023 mit den Dreharbeiten beginnt. Vor 2025 wird es mit dem Kino-Wiedersehen wohl nichts.

Fantasy-Filme im Podcast: 10 Streaming-Tipps bei Amazon, Netflix und Disney+

Wer neben Herr der Ringe und Harry Potter weitere außergewöhnliche Welten, Figuren und Geschichten entdecken will, bekommt hier 10 starke Streaming-Empfehlungen zu Fantasy-Filmen, die aktuell zum Programm von Netflix, Amazon und Disney+ gehören.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Egal ob Klassiker, Animationsfilm, Blockbuster oder Geheimtipp: Die Streaming-Dienste halten garantiert für jeden Fantasy-Fan etwas für den eigenen Geschmack bereit. Drachen, Verwandlungen, Sternenstaub, epische Reisen und Zauberei inklusive.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Wollt ihr wieder einen gemeinsamen Film von Robert Pattinson und Kristen Stewart?