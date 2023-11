Two and a Half Men-Star Jon Cryer meldet sich mit neuer Comedy zurück: Charlie Sheen fehlt, aber ein Scrubs-Star ist dabei

In seiner neuen Sitcom spielt Two and a Half Men-Star Jon Cryer wieder einen geschiedenen Vater. Statt Charlie Sheen unterstützt ihn in der Serie Donald Faison.

Auch über ihre Arbeit hinaus gelten Jon Cryer und Charlie Sheen als gute Freunde. Bereits in der Action-Parodie Hot Shots wirkten sie gemeinsam mit. In Two and a Half Men spielten sie ab 2003 das ungleiche Brüder-Paar Alan und Charlie Harper – bis sich ihre Wege trennten. Sheen wurde aufgrund verschiedener Verfehlungen aus der Serie geworfen.

Die Serie endete 2015 ohne Charlie Sheen. Jon Cryer versuchte sich seitdem unter anderem als DC-Bösewicht Lex Luthor in Supergirl. Jetzt kehrt er ins Comedy-Fach zurück, wie Deadline berichtet.

Two and a Half Men-Star tut sich für neue Comedy mit Scrubs-Star zusammen

In der Sitcom Extended Family spielt Cryers Weggefährte Charlie Sheen keine Rolle. Sheen wird jedoch in Kürze in der neuen Serie des TAAHM-Schöpfers zu sehen sein. An der Seite Cryers in der Sitcom seht ihr stattdessen ein anderes bekanntes Comedy-Gesicht: Donald Faison aus Scrubs - Die Anfänger.

NBC Extended Family

Um den mittlerweile 49 Jahre alten Chris Turk-Darsteller war es zwischenzeitlich still geworden. Bringt die recht klassisch klingende Sitcom Extended Family ihn zurück in die Spur?

Die Idee stammt von Mike O'Malley und sie hat große Ähnlichkeit mit Two and a Half Men: Jim (Cryer) und Julia (Abigail Spencer) lassen sich scheiden. Sie beschließen, ihre Kinder weiterhin im Haus der Familie aufzuziehen. Das Unterfangen wird für Jim jedoch komplizierter, als Trey (Faison) auf den Plan tritt und Julias Herz gewinnt.



Wann kommt die Jon Cryer-Serie nach Deutschland?

Extended Family startet am 2. Januar 2024 bei NBC. Ein deutscher Start oder Streaming-Dienst ist noch nicht bekannt. Infrage kommen als deutsche Abnehmer etwa ProSieben oder der Sky-Streaming-Dienst WOW.

Einer der größten Serien-Skandale erklärt: Wer hat Two and a Half Men zerstört?

Was hat zum Rauswurf von Charlie Sheen geführt? Wie hat sich Two and a Half Men neu erfunden? Wir blicken im Moviepilot-Podcast Streamgestöber auf diesen einschneidenden Wendepunkt zurück.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was bleibt zwei Dekaden später übrig, wenn wir auf die Sitcom und einen der größten Serien-Skandale des 21. Jahrhunderts zurückblicken? Wir gehen die wichtigsten Fragen zu Two and a Half Men, Charlie Sheen und Ashton Kutcher durch.