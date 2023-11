Das ist das Two and a Half Men 2.0: Alle Details zu Charlie Sheens Rolle in seiner großen Sitcom-Rückkehr

Charlie Sheen spielt nach über 10 Jahren Streit in der neuen Serie des Two and a Half Men-Machers Chuck Lorre mit. Wir haben alles zusammengetragen, was ihr zu Bookie wissen müsst.

Er besitze Tigerblut und habe mehr Drogen genommen, als jeder andere Mensch überleben könne, erklärte Charlie Sheen in einem berühmt geworden Interview (bei YouTube ). Damals hatte er sich frisch mit Two and a Half Men-Macher Chuck Lorre zerstritten und ließ diverse Beleidigungen in dessen Richtung fliegen. Mittlerweile arbeiten sie gemeinsam wieder an der Serie Bookie. Aber worum genau geht es da?

Die neue Serie des Two and a Half Men-Machers: Darum geht es in Bookie

Bookie dreht sich um einen Buchmacher für illegale Sportwetten (Sebastian Maniscalco), der der drohenden Legalisierung seines einträglichen Geschäfts entgegensieht. Dabei muss er sich mit nervösen Kunden, seiner desillusionierten Ehefrau und den Schattengestalten der Unterwelt auseinandersetzen.

Welche Rolle spielt Charlie Sheen in Bookie?

Laut einem Variety -Artikel spielt Sheen in Bookie eine Version seiner selbst. Seine Figur ist ein "unverbesserlicher Spieler", den der Hauptcharakter als "Idiot" beleidigt und ihn mit Anspielungen auf Two and a Half Men durch den Kakao zieht. Laut IMDb ist Sheen nur in einer Folge der Serie zu sehen.

Wann kommt Bookie nach Deutschland?

Bookie soll am 30. November 2023 auf dem US-Streamingdienst HBO Max erscheinen, der hierzulande nicht verfügbar ist. Die Serie wird mit großer Wahrscheinlichkeit aber zeitnah auch in Deutschland veröffentlicht, etwa auf RTL+ oder WOW.

