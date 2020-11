Über 100 Easter Eggs in Ready Player One: Selbst Steven Spielberg hat nicht alle erkannt

Wenn ihr mich beeindrucken wollt, sagt einfach, ihr habt ALLE Referenzen in Ready Player One entdeckt. Das ist einfach nicht möglich. Selbst dem Regisseur entgingen Easter Eggs.

Eine Iron Man-Referenz in The Mandalorian oder ein Game of Thrones-Drache, der in einer ganz anderen Serie auftaucht: Die meisten Filme und Serien nutzen Easter Eggs nur nebenbei für einen augenzwinkernden Dialog mit Fans. Ready Player One ersäuft in seinen popkulturellen Referenzen geradezu. Heute läuft er um 20.15 Uhr bei ProSieben.

Manche der Easter Eggs sind so gut versteckt (wie es sich für Ostereier gehört), dass selbst der Ready Player One-Regisseur und Blockbuster-Gott Steven Spielberg sie übersah. Freche Special-Effects-Künstler/innen sind schuld. (Ready Player One hat eine Buchvorlage *)



In Ready Player One sind weit über 100 Easter Eggs verbuddelt

Der Science-Fiction-Film baut seine Handlung auf einer abenteuerlichen Suche nach drei Easter Eggs in der virtuellen Welt Oasis auf. Hauptfigur Wade (Tye Sheridan) saust mit dem DeLorean aus Zurück in die Zukunft über die digitalen Straßen. Das ist eine der offensichtlicheren Anspielungen auf bekannte Filme von wohl weit über 100 Verweisen. Von denen wir wissen!

Es sind definitiv mehr als die 80 Easter Eggs, die Yahoo gezählt hat. Manche Fans wollen sogar über 1000 kleine und größere Anspielungen in Ready Player One entdeckt haben. Wahrscheinlich sind es weniger. Einigen wir uns einfach darauf, dass es SEHR VIELE sind.

Denn wenn ihr lange genug hinguckt und euer Filmwissen durchscannt, wird jeder benutzte Gegenstand in dem Film zu einer Referenz auf irgendwas. Wades Fesseln zum Beispiel schneidet ein Typ mit dem Messer aus Rambo durch. Selbst das Hundegebell in einer Szene soll wie die Musik aus Zurück in die Zukunft klingen. Kein Wunder, dass die Liste bei Reddit wochenlang ins schier Unendliche wuchs.

Ready Player One bei ProSieben: Diese Referenz hat sogar Steven Spielberg übersehen

Spielberg hat natürlich nicht jedes Easter Egg einzeln abgenickt. Mehr noch, der Regisseur und Produzent von ewigen Blockbuster-Klassikern wie Jurassic Park, Die Goonies und Der weiße Hai wollte die Anspielungen auf seine eigenen Werke möglichst eindämmen. Was bei seinem enormen Einfluss auf die Filmwelt natürlich schwierig ist.

Der T-Rex aus dem Dinoblockbuster brüllt während eines Rennens rum und der DeLorean stammt aus dem von Spielberg produzierten Zurück in die Zukunft. Doch gegen Spielbergs Willen schaffte es auch ein Gremlin in Ready Player One. Am unteren Bildrand seht ihr den fiesen Spawn.

© Warner Gremlin in Ready Player One

Der Monsterhorror wurde ebenfalls von Spielberg produziert. Wie konnte das passieren? Der Regisseur selbst hat eine logische Erklärung parat. "Ich glaube, einige der Digital Artists haben versucht, möglichst viele ihrer liebsten Referenzen aus den 80er Jahren einzubauen. Und nachdem ich jede Einstellung 30 Mal gesehen habe [...] sind mir einige kleine Dinge aufgefallen."

So kam es zu dem ungewollten Auftritt in der großen Schlacht am Ende des Films:

Sie haben einen Gremlin reingeschmuggelt und ich habe gesagt, 'Nun, jetzt ist es, glaube ich, zu spät, den Kerl rauszunehmen.' Und er hat den Schnitt überlebt.

Auch ein Gizmo-Graffiti ist kurz zu sehen. Hier ein Bild vom Set:

Einige er am schwierigsten zu erkennenden Easter Eggs in Ready Player One

Eine R2-D2-Figur liegt auf dem Boden herum, außerdem kämpfen Stormtrooper in der letzten Schlacht.

Die Horrorpuppe Chucky wird in derselben Schlacht als Waffe benutzt.

Auch die Teenage Mutant Ninja Turtles aus dem Michael Bay-Film kämpfen in der Schlacht.

Das Raumschiff Serenity aus Firefly kommt ein paar Mal vor.

Wade verwandelt sich im Spiel kurz in Supermans Alter Ego Clark Kent.

In Hallidays Kinderzimmer hängt ein Poster von Jäger des verlorenen Schatzes.

Harley Quinn beehrt den virtuellen Nachtklub in der Oasis.

