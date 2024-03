Über 200 Euro günstiger als bei der Konkurrenz: Spektakulärer Ambilight-OLED mit 55 Zoll bei Amazon im Angebot

Dieser 4K-Smart-TV ist die sprichwörtliche eierlegende Wollmilchsau: OLED, 120 Hz, Dolby Vision, Google TV und die atmosphärische TV-Hintergrundbeleuchtung Ambilight lassen so gut wie keine Wünsche offen. Bei Amazon bekommt ihr den TV gerade richtig günstig.

Gerade wenn ihr euch nicht zwischen den HDR-Technologien HDR10+ und Dolby Vision entscheiden möchtet, ist der Philips OLED 808 einen Blick wert, denn der unterstützt beides. Ambilight-Fans schwören sowieso auf Philips-Fernseher und auch fürs Zocken ist dieses Modell perfekt geeignet. Bei Amazon gibt es den 4K-TV mit 55 Zoll gerade 200 Euro günstiger als bei anderen Shops.

Ambilight und Dolby Vision sorgen für die perfekte Kinoatmosphäre zu Hause

Als Alleinstellungsmerkmal macht Ambilight Philips-Fernseher schon seit einiger Zeit äußerst attraktiv. Beim Philips OLED kommt ein dreiseitiges Ambilight zum Einsatz, das die Farben des Bildschirms auf die Umgebung strahlt und so für eine unglaubliche Immersion sorgt, egal ob im Heimkino oder beim Gaming.

Doch damit nicht genug: Der OLED 808 unterstützt die beiden dynamischen HDR-Formate HDR10+ und Dolby Vision. Während zum Beispiel Netflix bei vielen Eigenproduktionen auf Dolby Vision setzt, nutzt Amazon Prime HDR10+. Mit dem Philips-Fernseher seid ihr für beides gewappnet.

Was bringt Dolby Vision/HDR10+?

Grundsätzlich verbessert HDR die Bildqualität, indem es den Dynamikbereich zwischen den dunkelsten und hellsten Teilen des Bildes erweitert und eine breitere Farbplatte möglich macht. Ihr bekommt also

Während das bei normalem HDR nur statisch geschieht, können Dolby Vision und HDR19+ das Bild dynamisch Szene für Szene anpassen.

Ohnehin bietet der Philips-TV mit seinem OLED-Display eine geniale Bildqualität mit perfektem Schwarz und tollen Farben. Zahlreiche Testberichte attestieren dem Fernseher ein sehr gutes Bild. Das englischsprachige Magazin gibt sogar die vollen 5 von 5 Sterne in seinem Test .

Auch beim Gaming macht der Smart-TV eine gute Figur. 120 Hz, eine sehr geringe Eingabeverzögerung und Features wie G-Sync, VRR und Freesync lassen bei Spieler:innen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Gerade bei Videospielen hat das Stimmungsvolle Ambilight eine besonders intensive Wirkung – denn Immersion ist beim Gaming fast noch wichtiger als bei Filmen.

Wie schon erwähnt verfügt der Philips OLED 808 über Google TV als Smart TV-System, was euch eine riesige Auswahl an Apps bietet. Ihr müsst also nicht auf einen Streaming-Stick oder ähnliches ausweichen.

Hat der Philips OLED 808 irgendwelche Nachteile?

Ein paar Macken gibt es dann doch beim Ambilight-TV. Das TV-Menü ist relativ umständlich zu bedienen, da es unnötig verschachtelt aufgebaut ist. Außerdem ist nur ein Single-(Triple)-Tuner verbaut, das heißt, dass ihr nicht gleichzeitig Aufnehmen und TV schauen könnt. Leider gibt es auch kein Timeshift und USB-Recording. Wenn ihr mit diesen Einbußen leben könnt, bekommt ihr mit dem Philips OLED 808 eines der besten TV-Gesamtpakete auf dem Markt und das zum richtig guten Preis.

