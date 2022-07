Über 400 Euro sparen: Hochwertige 4K-Fernseher von LG beim Prime Day zum Tiefstpreis

Beim Prime Day 2022 könnt ihr jede Menge Geld bei hochwertigen 4K-Fernsehern von LG sparen. Wir haben die besten Deals für euch zusammengefasst.

Der Prime Day ist Amazons exklusive, große Rabattschlacht, die jedes Jahr im Sommer stattfindet. Vom 11. bis 13. Juli 2022 könnt ihr hier jede Menge Schnäppchen ergattern, darunter auch diverse hochwertige 4K-Fernseher von LG. Wir haben uns die Deals genauer angeschaut und verraten euch, bei welchen Angeboten besonders großes Sparpotenzial schlummert.



Ihr benötigt Hilfe bei der Wahl des richtigen Fernsehers? Dann werft doch einfach einen Blick in unsere Kaufberatung für TV-Geräte ab 55 Zoll.



4K-Fernseher von LG reduziert beim Prime Day 2022: Diese Angebote lohnen sich

Fast 3.000 Euro sparen: LG OLED mit 77 Zoll Bilddiagonale

© LG Electronics LG OLED 77C17LB

Wer einen Fernseher mit 4K-Auflösung und großer Bildschirmdiagonale sucht, sollte sich den LG OLED 77C177LB * auf jeden Fall näher anschauen. Fernseher der LG C1-Serie mit OLED-Display konnten im Test bei What-Hifi mit einer herausragenden Bildqualität und Features zur Bildverbesserung überzeugen.

Amazon bietet den LG OLED C17LB mit 77 Zoll Bilddiagonale während des Prime Days zum Preis von 2.349 Euro an. Das entspricht nicht nur einem Rabatt von fast 3.000 Euro gegenüber der UVP, sondern ist auch absoluter Tiefpreis. Ihr bekommt diesen Fernseher aktuell also nirgendwo günstiger.



Um 430 Euro reduziert: LG mit 55 Zoll Bilddiagonale zum Tiefstpreis

© LG Electronics LG 55NANO809PA

Wenn ihr es gern etwas kleiner habt und eure Wahl eher auf einen 4K-Fernseher mit einer Diagonale von 55 Zoll fallen soll, werdet ihr womöglich mit dem LG 55NANO809PA* glücklich. Das TV-Gerät punktet laut Rtings mit einer niedrigen Latenzzeit und einem geringen Input-Lag, was den Fernseher insbesondere für Gamer:innen interessant macht.



Während des Prime Days gibt es den LG 55NANO809PA zum Tiefstpreis von 559 Euro und damit gegenüber der UVP um 430 Euro reduziert. Auch dieses Modell gibt es aktuell nirgendwo günstiger.

Weitere Schnäppchen beim Prime Day: Günstige 4K-Fernseher von LG

Zusätzlich zu den beiden oben erwähnten Fernsehern könnt ihr auch noch bei ein paar weiteren Modellen satte Rabatte abgreifen, falls euch die anderen Angebote nicht zusagen sollten:



Sucht ihr zu eurem künftigen Fernseher vielleicht noch eine passende 5.1 Soundanlage? Dann werft doch einen Blick in unsere Kaufberatung zum Thema:

Prime Day 2022 bei Amazon: Was gibt es zu beachten?

Was ist der Prime Day? Beim Prime Day handelt es sich um ein Amazon-exklusives Rabatt-Event, das am 12. und 13. Juli 2022 bei dem Online-Händler stattfindet. Schnäppchenjäger mit Prime-Konto können aber schon ab dem 11. Juli 2022 die ersten Deals abgreifen.

Wann laufen die Angebote bei Amazon? Der Prime Day dauert vom 11. Juli 2022 um 12:00 Uhr bis zum 13. Juli 2022 um 23:59 Uhr. Die Angebote, die wir euch oben verlinkt haben, gelten ab dem 12. Juli 2022 um 0:00 Uhr.

Was gibt es sonst beim Prime Day zu beachten? Der Prime Day richtet sich exklusiv an Abonnenten von Amazon Prime. Nur wer ein Prime-Konto besitzt, kann die Rabatte in Anspruch nehmen. Prime kostet 7,99 Euro pro Monat beziehungsweise 69 Euro pro Jahr. Neukunden können den Dienst für 30 Tage kostenlos testen.

