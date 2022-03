Überraschung in How I Met Your Father: 2 Fan-Lieblinge aus dem Original kehren zurück

In den USA lief bereits die vorletzte Folge der 1. Staffel How I Met Your Father. Darin sind zwei Figuren aus der Originalserie zurückgekehrt.

Achtung, es folgen Spoiler zur vorletzten Folge von How I Met Your Father Staffel 1: Während deutsche Fans noch eine ganze Weile auf den Start des Spin-offs warten müssen, wird in den USA bereits nächste Woche das Finale der 1. Staffel How I Met Your Father ausgestrahlt.

Schon die aktuelle vorletzte Episode hatte für How I Met Your Mother-Fans eine schöne Überraschung im Gepäck. Gleich zwei beliebte Figuren aus der Originalserie sind zurückgekehrt.

Kyle MacLachlan und Laura Bell Bundy sind in How I Met Your Father aufgetreten

In einem größeren Interview-Artikel von TVLine mit den Serienschöpfern wurde näher darauf eingegangen, dass How I Met Your Father in der 9. Folge Kyle MacLachlan und Laura Bell Bundy zurückgebracht hat.

Aus How I Met Your Mother kennen Fans die Stars aus ihren Rollen als Ex-Mann George 'Der Captain' Van Smoot von Teds Ex-Freundin Zoey und Robins frühere Kollegin Becky. Die ist mittlerweile mit dem Captain verheiratet, der von ihr gleich zu Beginn der Folge beim Fremdgehen erwischt wird.

Wann startet How I Met Your Father in Deutschland bei Disney+?

Bei uns startet How I Met Your Father am 8. Juni 2022 bei Disney+. Trotz der verspäteten Veröffentlichung im Vergleich zur US-Ausstrahlung sollen immerhin alle 10 Episoden der 1. Staffel auf einen Schlag anstatt wöchentlich veröffentlicht werden.

How I Met Your Mother im Podcast: Wie gut ist die Serie gealtert?

Wir reden im Moviepilot-Podcast Streamgestöber über die Highlights und Enttäuschungen von How I Met Your Mother:



Hardy, Hendrik und Andrea diskutieren über ihre Liebe zu den Figuren, wie sie zur Serie kamen, was an How I Met Your Mother schlecht gealtert ist, welche Folgen die besten sind und warum das Finale vielleicht besser ist als sein Ruf.



