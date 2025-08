Wann kommt Wednesday Staffel 2 Teil 2 zu Netflix? Ihr müsst nicht lange warten

Die 2. Staffel von Wednesday wird bei Netflix in zwei Teilen veröffentlicht. Wann es mit Folge 5 und den restlichen Episoden der Fantasy-Horrorserie weitergeht, erfahrt ihr hier.

Nach fast drei Jahren des Wartens ist am 6. August 2025 endlich die 2. Staffel des Netflix-Hits Wednesday gestartet. Die düstere Fantasy-Serie führt Jenna Ortega als Wednesday Addams für ein weiteres Schuljahr nach Jericho, wo eine grausame Mordserie, eine tödliche Vision, eine anhängliche Stalkerin und sogar ein Zombie neue schaurige Abenteuer versprechen. Und nach vier Folgen stellt sich die Frage: War das schon alles?

Keine Angst, Fans der Fantasy-Horrorserie Wednesday mussten nicht 33 Monate auf die Rückkehr an die Nevermore Academy warten, um dann nach nur vier Folgen erneut in eine viel zu lange Pause entlassen zu werden. Weitere Folgen erscheinen schon in wenigen Wochen und hier findet ihr alle Infos zum Release von Staffel 2 bei Netflix.



Wednesday bei Netflix: Wann startet Staffel 2, Teil 2?

Wie schon die erste Season besteht auch die neue wieder aus insgesamt acht Episoden. Diesmal entschied sich Netflix aber dazu, Wednesdays Rückkehr in zwei Binge-Paketen zu veröffentlichen. Die ausstehenden vier Folgen werden als Staffel 2 Teil 2 am 3. September 2025 bei Netflix auf einen Schlag veröffentlicht – passenderweise wieder an einem Mittwoch.

Achtung, es folgen Spoiler zu Wednesday Staffel 2:



In den ersten vier Folgen von Wednesday Staffel 2 kann Wednesday in ihrem zweiten Schuljahr an der Nevermore Academy bereits eine anhängliche Stalkerin enttarnen und schließlich sogar den Strippenzieher hinter den grauenvollen Angriffen mörderischer Raben aufdecken. Doch am Ende hinterlässt uns Teil 1 mit einem dramatischen Cliffhanger, der uns um das Schicksal des Addams-Spross' bangen lässt.

Wie geht es in Wednesday Staffel 2 Teil 2 weiter?

Dass die Titelheldin der Netflix-Serie stirbt, müssen Fans schonmal nicht befürchten. Der erste Teaser zu Teil 2 enthüllt bereits, dass Wednesday kurzzeitig im Koma liegt – und schließlich wieder erwacht. In den kommenden vier Episoden von Staffel ist einmal mehr ihre Spürnase gefragt, um verbleibende offene Mysterien aufzuklären, während der frisch entflohene Hyde aka Tyler (Hunter Doohan) das Leben ihrer Familie und Freunde in Gefahr bringen könnte:

Ist die von Wednesday aus der Anstalt befreite Gefangene (Frances O'Connor) womöglich ihre Tante Ophelia ?

? Was ist Ophelias tragische Geschichte, über die die Familie schweigt?

Was steckt wirklich hinter der Vision von Enids Tod ?

? Welche Pläne wird der Zombie Schlürfi noch verfolgen?

noch verfolgen? Was hat es mit dem Kult auf sich, dem Biancas Mutter entkommen konnte?

Wir können davon ausgehen, dass Augustus Stonhearsts Tochter, die Strippenzieherin hinter Projekt LOIS (Longterm Outcast Integration Study), entkommen konnte und sich womöglich an Wednesday rächen will. Die größte Überraschung von Wednesday Staffel 2 erwartet Fans zudem im 2. Teil: Lady Gaga wird darin einen Gastauftritt als Lehrerin Rosaline Rotwood absolvieren.

Fans dürfen also gespannt sein, was uns in den nächsten vier Episoden abseits eines pompösen Maskenballs noch erwartet. Die finalen zwei Folgen wurden sogar von Tim Burton persönlich wieder inszeniert. Eine schlechte Nachricht gibt es aber: Mit der Veröffentlichung von Staffel 2 Teil 2 beginnt erneut eine lange Wartezeit für Fans.

Eine 3. Season der Netflix-Serie wurde bereits bestellt, die voraussichtlich ab Herbst 2025 gedreht werden soll. Damit wird Wednesday voraussichtlich erst 2027 wieder zurückkehren.