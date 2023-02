Überraschung: The Last of Us Folge 5 wird in Deutschland früher verfügbar sein

Die nächste Folge The Last of Us könnt ihr früher als gewohnt schauen. Der Rest der Staffel soll dann aber wieder im gewohnten Rhythmus kommen.

Bisher sind die neuen Folgen von The Last of Us in Deutschland immer in der Nacht von Sonntag auf Montag bei Sky und dem Streaming-Dienst WOW verfügbar. Bei der kommenden 5. Folge wird der Sender aber eine Ausnahme machen. Wie jetzt mit einer Pressemitteilung angekündigt wurde, könnt ihr Folge 5 der Horror-Serie deutlich früher schauen.

Schaut hier noch Yves' Video zur ersten The Last of Us-Folge:

The Last of us ist in Ordnung... | Folge 1 Recap

The Last of Us Folge 5 schon parallel zur US-Ausstrahlung verfügbar

Wie Sky verkündet hat, wird Episode 5 von The Last of Us bei uns diesmal schon am Samstag, den 11. Februar, ab ca. 4 Uhr morgens bei Sky und dem Streamingdienst WOW verfügbar sein. Der Grund könnte die Ausstrahlung des Super Bowls in der darauffolgenden Nacht sein.

Die frühere Verfügbarkeit von The Last of Us bleibt eine Ausnahme. Ab Folge 6 wird die post-apokalyptische Horror-Serie wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag bei uns laufen.

Mehr im Podcast: Warum sich The Last of Us nicht nur für Gamer lohnt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die lang erwartete Serienadaption von The Last of Us ist gestartet und zeigt in wöchentlich neuen Folgen, wie sich der Schmuggler Joel und die Teenagerin Ellie durch eine dystopische Version der USA kämpfen, deren Gesellschaft durch eine zombieähnliche Pilzinfektion in die Knie gezwungen wurde. Max und Lisa haben bereits alle 9 Episoden der ersten Staffel gesehen und klären für euch spoilerfrei, wer dieses Serien-Highlight auf gar keinen Fall verpassen darf.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.