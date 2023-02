Kontroverse The Last of Us-Folge spaltet das Publikum – doch die Macher wollten damit einen riesigen "Fehler" vermeiden

Die bisher umstrittenste Folge von The Last of Us unterscheidet sich gewaltig von dem Videospiel, auf dem die Zombie-Serie basiert. Dafür gibt es allerdings einen guten Grund.

Für die einen war Episode 3 von The Last of Us das Beste und Emotionalste, was sie seit langem in einer Serie gesehen haben. Andere ärgerten sich darüber, wie weit die Geschichte des grummeligen Survival-Experten und Fallenbauers Bill und seines Partners Frank von der Videospielvorlage entfernt war – und dass die Protagonist:innen Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) in der Folge kaum eine Rolle spielten.

Neil Druckmann ist der Serien-Mitschöpfer und das Mastermind hinter den The Last of Us-Spielen. Und laut Druckmann gibt es einen wichtigen Grund, die Geschichte für die Serie komplett anders zu erzählen. Das verriet er im Rahmen eines Pressegesprächs.

Es folgen Spoiler für Episode 3 der ersten Staffel The Last of Us.

Liebe und Zombie-Apokalypse: In keiner anderen Folge sind die Unterschiede zwischen The Last of Us-Spiel und -Serie größer

HBO Bill (links) und Frank durchleben eine wunderschön traurige Liebesgeschichte in The Last of Us

Im ersten Spiel der The Last of Us-Reihe treffen wir Bill, wenn wir als Joel zusammen mit Ellie nach einem funktionstüchtigen Auto suchen. Bill hat sich in der Kleinstadt Lincoln hinter ausgefeilten Fallen verbarrikadiert, lebt allein und wirkt verbittert. Das erste Mal sehen wir als Spielende ihn, als er Joel und Ellie vor Infizierten rettet.

Nach und nach finden wir durch verschiedene Hinweise heraus: Der Eigenbrötler schien in einer Beziehung mit einem Mann gewesen zu sein, Frank. Doch der beging Suizid und hinterließ einen Abschiedsbrief, in dem er das isolierte Leben mit Bill verfluchte.

In Episode 3 der HBO-Serie sehen wir, wie Bill (gespielt von Nick Offerman) Frank (gespielt von Murray Bartlett) aus einer seiner Fallen befreit und widerwillig bei sich aufnimmt. Die beiden ungleichen Männer kommen sich näher und werden schließlich ein Paar.

Über Jahrzehnte hinweg erleben wir, wie sie sich streiten, versöhnen, gemeinsam gegen Plünderer und Infizierte zur Wehr setzen und inmitten all des Horrors das Schöne im Leben finden. Als Frank unheilbar krank wird, trinken sie Gift und schlafen ein letztes Mal gemeinsam ein. Joel und Ellie bleibt nur ein Abschiedsbrief.

Doch warum diese gewaltigen Änderungen an der Vorlage?

Neil Druckmann über den Grund für die The Last of Us-Änderungen – und "Fehler" anderer Videospieladaptionen

The Last of Us - S01 E03 Trailer (English) HD

Im Rahmen eines Pressetags, an dem auch Moviepilot teilnahm, brachte The Last of Us-Schöpfer Neil Druckmann das größte Problem auf den Punkt, das sich bei der Übertragung von interaktiven Videospielen zu passiv konsumierten Serien oder Filmen auftut:

Ich glaube, dass manche Videospieladaptionen [...] den Fehler machen, sich zu sehr an die Action und die oberflächlichen Dinge zu klammern, die man als Spieler:in tut. Die funktionieren großartig in einem Spiel, aber eben nicht in einem anderen Medium.

Dadurch, dass Spielende sich aktiv in Situationen befinden und mit anderen Figuren interagieren, bauen sie schneller und anders eine Verbindung zu ihnen auf. In einer Serie guckt das Publikum "nur" zu – und muss anders emotionalisiert werden.

Deswegen ist die Geschichte von Bill in der Serie so viel anders erzählt als im Spiel The Last of Us, sagt Neil Druckmann:

Eine schlechtere Adaption hätte sich die Situation vorgenommen, in der Joel auf eine Schlingenfalle tritt, kopfüber von der Decke hängt und aus dieser Situation herauskommen muss. Bill stürmt rein und rettet dich. So baust du eine Verbindung zu ihm auf, weil du Joel spielst und von ihm gerettet wirst. [...] Stattdessen meinte Craig: Was, wenn wir die Geschichte über Bills und Franks Beziehung erzählen, die im Spiel nur angedeutet wird?

Eine Serienadaption bietet Fans der Vorlage die Möglichkeit, Dinge aus der bekannten Welt zu zeigen, die sie noch nicht gesehen haben – oder die das Spiel nicht zeigen konnte. Denn, wie Neil Druckmann es formuliert: "Im Spiel sehen wir alles aus Joels und Ellies Perspektive." Die HBO-Serie kann nun endlich beleuchten, was in dieser dystopischen Version der USA passiert, wenn die beiden sich nicht im Raum befinden.

