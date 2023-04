Ultimative Game of Thrones-Serie immer wahrscheinlicher: Drachen, Inzest und epische Schlachten sind garantiert

Game of Thrones ist vorbei, lang lebe Game of Thrones: Nach House of the Dragon ist der nächste Ableger über die Targaryens und ihre Drachen möglich.

Ein Leben ohne Targaryens ist möglich, aber sinnlos, wenn es nach dem amerikanischen Sender HBO geht. Die blonden Drachen-Besitzer aus Game of Thrones haben mit House of the Dragon bereits ihre eigene Show, aber dabei soll es nicht bleiben. Laut einer neuen Meldung liebäugelt der Sender mit einer Serie über die Eroberung von Westeros.



Das ist über die mögliche neue Game of Thrones-Serie bekannt

HBO hat Drachenblut geleckt und ist an einer Serie über Aegon I. Targaryen interessiert, wie die Variety exklusiv meldet. Falls ihr in der Geschichte von Westeros nicht firm seid, hier ein kurzer Abriss:

Drachenreiter Aegon Targaryen eroberte Westeros mit seinen beiden Schwestern Visenya und Rhaenys, mit denen er auch verheiratet war.

Er gründete die Herrscher-Dynastie der Targaryens und schmiedete den Eisernen Thron aus den Schwertern seiner Feinde.

House of the Dragon setzt etwa 100 Jahre nach diesem Ereignis ein.

Game of Thrones und die Geschichte von Aegons Nachfahrin Daenerys (Emilia Clarke) spielt rund 300 Jahre nach der Eroberung.

Die Geschichte von Aegon wäre so etwas wie die ultimative Game of Thrones-Serie (jenseits von Game of Thrones). Sie beinhaltet aufwendige Schlachten, ein inzestuöses Trio in den Hauptrollen, ein schwieriges Verhältnis zwischen ebenjenem Trio und natürlich Drachen. Und was für Drachen! Aegon schwang sich auf Balerion, dem größten Drachen in der Geschichte der Fantasy-Welt, in die Höhe. Seine ältere Schwester ritt auf Vhagar, die wir schon als Dame höheren Alters in House of the Dragon gesehen haben, und seine jüngere Schwester Rhaenys sattelte Meraxes, den damals zweitgrößten Drachen.

Die Serie könnte den ersten Spielfilm aus der Game of Thrones-Welt nach sich ziehen

HBO hat die Serie noch nicht bestellt, aber bemüht sich laut Variety darum, sie schnell in die Entwicklung zu schicken. Dabei könnte es ein Novum in der Fantasy-Welt nach den Romanen von George R.R. Martin geben: einen Spielfilm, der die Serie vorbereitet. In trockenen Tüchern ist aber noch nichts.

Die Aegon-Serie ist eine von vielen, die bei HBO derzeit im Gespräch sind, darunter:

Eine Serie über Jon Snow (Kit Harington), die nach den Ereignissen der 8. Staffel von Game of Thrones spielt

10,000 Ships über die Kriegerkönigin Nymeria, die etwa 1000 Jahre vor der Hauptserie spielt



Eine Serie über die jungen Jahre von Corlys Velaryon aus House of the Dragon

Dunk & Egg, die auf Kurzgeschichten von George R.R. Martin basiert und etwa 90 Jahre vor GOT spielt

Ob die Serien Realität werden, ist aber unklar. HBO hat ein großes Interesse an weiteren Serien aus der Welt von Westeros, aber bisher hat es keines der Projekte über die Entwicklungsstufe hinaus zu einer offiziellen Bestellung geschafft.

