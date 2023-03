Umstrittener DC-Film The Flash ist perfektes Kino – sagt Blockbuster-Genie Tom Cruise

Der DC-Film The Flash sorgte in der Vergangenheit für Kontroversen, soll aber sehr gut sein. Das bestätigt jetzt angeblich einer, der es wissen muss. Nämlich Blockbuster-Spezialist Tom Cruise.

DC-Gerücht: Tom Cruise liebt Blockbuster The Flash

The Flash ist ein seltsames Biest. Einerseits sorgten die Umtriebe von Hauptdarsteller Ezra Miller in der Vergangenheit für genug Wirbel, dass manche Fans den Film schon auf der Abschussliste sahen. Wer ihn vor Kinostart allerdings schon gesehen hatte, zeigte sich begeistert.

Laut Quellen der gut informierten Medienseite Hollywood Reporter hat Cruise David Zaslav, den Chef des DC-Studios Warner, explizit um den Film gebeten. Kurz darauf soll er Regisseur Andy Muschietti angerufen und erklärt haben, dass The Flash "alles ist, was man sich von einem Film wünscht" und er der Film sei, "den wir jetzt brauchen".

Der Bericht ist bisher zwar von keiner der beteiligten Seiten bestätigt, wird die Vorfreude auf den Film aber sicherlich anheizen. Immerhin besitzt Cruise einen extrem guten Sinn für erfolgreiches Blockbuster-Material und wurde schon dank Top Gun: Maverick für die Rettung des Kinos gefeiert.

Wann kommt The Flash in die Kinos?

Wie gut und erfolgreich The Flash tatsächlich ist, werden DC-Fans in wenigen Monaten erleben können. Der Blockbuster wird am 15. Juni 2023 ins Kino kommen. Neben Miller als The Flash wird dort auch Ben Affleck als Batman zu sehen sein.

