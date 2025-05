Unbedingt nach The Last of Us streamen: Diese großartige Endzeit-Serie hat 98 Prozent auf Rotten Tomatoes

Fans von The Last of Us, die nach einem ähnlich brillanten Postapokalypse-Drama suchen, finden keinen besseren Ersatz als diese Serienperle von 2022. Allerdings muss man ohne Zombies auskommen.

Die 2. Staffel von The Last of Us hat ein großes Manko: Sie ist noch kürzer als die Debüt-Season. Kein Wunder also, dass Postapokalypse-Junkies sich zwischen den Folgen oder spätestens nach dem Finale auf die Suche nach ebenwürdigem Endzeit-Ersatz machen.

Nein, wir reden nicht vom The Walking Dead-Franchise, das weitestgehend den Prestigeserien-Flair von The Last of Us vermissen lässt. Stattdessen wollen wir euch an dieser Stelle die oft übersehene Serienperle Station Eleven ans Herz legen, die ebenfalls von HBO beziehungsweise dessen Streamer Max in Auftrag gegeben wurde, aber im Angesicht des Pandemie-Themas mehr als tragisches Timing hatte.

Bester The Last of Us-Ersatz zum Streamen: Station Eleven geht auch ohne Zombies unter die Haut

Station Eleven basiert auf Das Licht der letzten Tage von Emily St. John Mandel. Der Roman erschien 2016, als eine globale Pandemie, die die Welt zum Stillstand bringt, noch apokalyptische Fiktion war. Als Patrick Somerville (Maniac) sich 2019 daran machte, die Serienadaption auszuarbeiten, musste er kurz darauf feststellen, wie relevant der Stoff auf einmal wurde. Im Auftrag von HBO Max arbeitete er mit entsprechenden Verzögerungen durch die ersten beiden Corona-Pandemiejahre an der Verfilmung, die im Dezember 2021 herauskam und noch so weh tat, dass manche das Ansehen wohl verständlicherweise auf die lange Bank schoben.

Die Story spielt sich auf mehreren Zeitebenen mit Figuren ab, die schicksalhaft und über fiktive Werke miteinander verbunden sind. Am Abend des Kollapses nimmt der zunächst planlose Theaterbesucher Jeevan (Himesh Patel) sich der achtjährigen Jungschauspielerin Kirsten (Matilda Lawler) an und hilft ihr, die ersten Monate der Pandemie zu überstehen. 20 Jahre später ist Kristen (Mackenzie Davis) Teil einer Schauspieltruppe, die von Ort zu Ort zieht, um Shakespeare-Stücke zu performen.

Andernorts ernennt sich ein Mann namens Clark (David Wilmot) zum Anführer einer Überlebendengemeinde in einem abgeschotteten Flughafen, den er über die Jahre in ein Museum der Vorwelt verwandelt. In der Wildnis wiederum schart ein selbsternannter Prophet (Daniel Zovatto) Kinder in einem Kult um sich, die der präpandemischen Generation den Krieg erklären.

Verbunden werden die Geschichten zum einen durch Shakespeares klassische Tragödie Hamlet, die sich als roter Faden durch die gesamte Serie zieht und Parallelen zu den Figuren aufweist. Zum anderen durch die titelstiftende Graphic Novel Station Eleven von Miranda Carroll (Danielle Deadwyler), das für manche sogar zu einer Art religiösem Text wird. Nicht nur das reine Überleben, sondern wie auch der Erhalt von Kultur dazugehört, steht in dieser Endzeiterzählung an der Tagesordnung.

Schaut hier den Serien-Trailer zu Station Eleven:

Station Eleven - S01 Teaser Trailer (English) HD

Station Eleven im Stream: "Überleben allein ist unzureichend"

Keine spannenden Survival-Kämpfe gegen Pilz-Zombies und räuberische Raider gibt es bei Station Eleven, nur die leise Frage, wie man sich im Angesicht absoluter Tragödie die Menschlichkeit bewahrt und welch wichtige Rolle Kulturgüter und Performance auch noch nach dem großen Verfall spielen. Das haben vermutlich nicht sehr viele mitbekommen, als die Serie hierzulande auf Starzplay zu sehen war, begeisterte aber genügend Leute, um sich auf Rotten Tomatoes ein beachtliches Tomatometer von 98 Prozent zu verdienen – zwei Prozentpunkte mehr als die 1. Staffel von The Last of Us wohlgemerkt.

Die dramatische Distanz, die man durch Sci-Fi- und Horror-Elemente in The Last of Us aufbauen kann, geht bei Station Eleven komplett flöten. Vor allem, weil in der auf die Spitze getriebenen Influenza-Apokalypse noch in jeder Zelle das Trauma der Corona-Pandemie steckt. Man muss also definitiv in der richtigen Stimmung dafür sein, denn zuweilen kann es sich anfühlen, als würde man sich in zehn Stunden langsam wieder alte Quarantänewunden aufreißen. Eine Warnung und ein Qualitätszertifikat gleichermaßen.

Streamen kann man die zehnteilige Miniserie Station Eleven leider in keiner Flatrate. Aktuell ist das Format nur als VoD-Kauftitel bei Amazon, Apple TV, freenet Video und maxdome zu haben. Nicht mal eine Blu-ray oder DVD gibt es in Deutschland zu kaufen.