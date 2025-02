Vergesst Reacher: Amazons erster großer Action-Held kehrt auf neuem Bild zurück

Vor Reacher gab es auf Amazon Prime einen anderen Action-Helden, der mit seiner Serie riesige Erfolge erzielte. Jetzt kehrt er zurück: Zum Jack Ryan-Film gibt es jetzt das erste Bild.

Amazon Prime Video bildet eine Menge Action-Helden aus. Reacher Staffel 3 ist gerade gestartet und dessen großer Vorläufer Jack Ryan macht sich bereit, mit seinem eigenen Film die Fans erneut zu erobern. Jetzt ist Hauptdarsteller John Krasinski auf dem ersten Bild zum kommenden Blockbuster zu sehen.

Amazons Action-Pionier auf Mission: Erstes Bild zu Jack Ryan-Film verrät Schauplatz

Kransinski enthüllt auf Instagram selbst den ersten Einblick in den Film, dessen Dreharbeiten gegenwärtig auf Hochtouren laufen. Das Bild zeigt ihn in Kampfmontur über den Dächern von Dubai.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Schauspieler schreibt:

Es fühlt sich so gut an, zurück zu sein! Die Dreharbeiten zum Jack Ryan-Film haben begonnen. Ein riesiges Dankeschön an die tollen Leute hier in Dubai, die uns einen epischen Start in ihrer wunderschönen Stadt ermöglichen.

Dubai steht demnach wohl als einer der Schauplätze des Films fest. Zwar könnte die Metropole auch als Ersatz für eine andere Stadt herhalten, aufgrund der charakteristischen Skyline scheint die Idee allerdings fraglich. Details zur Story sind bisher nicht bekannt.

Krasinski war ab 2018 in vier Staffeln als CIA-Analyst in der Jack Ryan-Serie bei Amazon Prime Video zu sehen, die 2023 in einem großen Finale mündete. Die von Autor Tom Clancy geschaffene Figur hat bereits eine lange Leinwand-Karriere hinter sich: Unter anderem wurde sie in Jagd auf Roter Oktober von Alec Baldwin verkörpert, Harrison Ford spielte sie in Die Stunde der Patrioten und Das Kartell.

Wann soll der Jack Ryan-Film zu uns kommen?

Zum Jack Ryan-Film gibt es bisher kein offizielles Startdatum. Da die Dreharbeiten gerade erst begonnen haben, gehen wir nicht vor Frühjahr 2026 von einer Veröffentlichung aus. Neben Krasinski werden unter anderem Wendell Pierce (The Wire) und Michael Kelly (House of Cards) vor der Kamera stehen.