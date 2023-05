Neu bei Netflix: Unerträglich intensiver Sci-Fi-Horror, von dem 2 weitere Filme in Planung sind

Ein starkes Sci-Fi-Horror-Universum, das in aller Stille wächst, könnt ihr jetzt komplett auf Netflix streamen – während die Saga von A Quiet Place fleißig an weiteren Sequels arbeitet.

Bereits seit Anfang des Jahres ist die Horror-Fortsetzung A Quiet Place 2 bei Netflix. Auf Teil 1 mussten wir allerdings bis jetzt warten. Doch nun hat Netflix endlich auch A Quiet Place ins Programm aufgenommen und wir können uns im Doppelpack über den nervenzerreißenden Trip mit Sci-Fi-Einschlag gruseln. Und wer danach immer noch nicht genug hat, darf sich auf die kommenden zwei Fortsetzungen freuen.

A Quiet Place 1 und 2 bei Netflix: Wenn Geräusche zur tödlichen Bedrohung werden

Selten waren Geräusche so angsteinflößend wie in A Quiet Place. In dem Horror-Highlight flieht Evelyn Abbot (Emily Blunt) mit ihrem Mann Lee (John Krasinski), Sohn Marcus (Noah Jupe) und der gehörlosen Tochter Regan (Millicent Simmonds) aufs Land. Hier hofft die Familie, Zuflucht vor einer Katastrophe zu finden, die über die Welt hereingebrochen ist.

Was passiert ist und woher die nach Gehör jagenden Monster in A Quiet Place kommen, enthält der Film uns lange vor. Schnell wird allerdings klar, dass jedes zu laute Geräusch tödlich endet. Deshalb herrscht in dem Horror-Streifen die meiste Zeit absolute Stille. Und deshalb kriecht jedes Rascheln, Klicken und Husten einem sofort unter die Haut.

Paramount A Quiet Place

In seinem dritten Regie-Werk entfesselt Schauspieler John Krasinski (mit seiner Ehefrau in der Hauptrolle) gekonnt eine Atmosphäre ständiger Anspannung, bei der rostige Nägel im Fuß und selbst Geburten geräuschlos vonstattengehen müssen, wenn die Protagonisten überleben wollen. Der Horrorfilm mauserte sich 2018 zurecht zum großen Hit und zog die nicht minder spannende Fortsetzung A Quiet Place 2 (aktuell ebenfalls bei Netflix) nach sich. Doch das ist noch nicht alles.



Zwei weitere A Quiet Place-Fortsetzungen haben schon geplante Starts

Weil die zwei geräuschlosen Horrorfilme mit ihrer Sci-Fi-Bedrohung so viel Anklang fanden, wird fleißig an einem ganzen Universum geschraubt: Am 7. März 2024 kommt das Spin-off A Quiet Place: Day One ins Kino und wird unter der Regie von Michael Sarnoski (Pig) von der Ankunft der globalen Bedrohung erzählen, die in Teil 1 und 2 in den anfänglichen Action-Sequenzen schon aufblitzte. Die Hauptrollen übernehmen Lupita Nyong'o (12 Years a Slave) und Joseph Quinn (Stranger Things). Außerdem sind Alex Wolff (Hereditary), Djimon Hounsou (Blood Diamond) und Denis O'Hare (AHS) dabei.

Paramount Psssst, A Quiet Place 3 und Day One kommen bald

2025 folgt A Quiet Place 3, wieder unter John Krasinskis kreativer Führung, und soll die Geschichte der Familie Abbott, chronologisch nach Teil 2, fortsetzen. Die Rückkehr der Kinder Marcus und Regan ist für das Sequel bereits bestätigt. Dann werden wir erfahren, ob die Weltsituation sich nach dem Schrecken der ersten drei Filme wieder verbessern kann.

Außerdem ist ein Videospiel zu A Quiet Place in Planung. Bis dieses 2021 angekündigte, lautlose Abenteuer mit eigener Geschichte uns in die Welt der Stille entführt, werden wir aber bestimmt noch ein paar Mal die ersten zwei Filme des einzigartigen Horror-Sci-Fi-Franchises bei Netflix streamen.

