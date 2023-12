Unfassbares Duell in ProSieben-Show Schlag den Star: 2 riesige TV-Stars treten gegeneinander an

ProSieben kündigt die nächste Ausgabe von Schlag den Star an. Noch vor Ende des Jahres erwartet uns ein gigantisches Duell in der von Stefan Raab erdachten Show.

Das Jahr neigt sich dem Ende. ProSieben hat aber längst noch nicht alle TV-Highlights der Saison ausgespielt. Frisch angekündigt wurde heute eine neue Ausgabe der Game-Show Schlag den Star, die sich bereits in ihrer 15. Staffel befindet. Ausgehend von den Gästen dürfen wir ein spaßiges Event zur besten Sendezeit erwarten.

Schlag den Star bei ProSieben: Horst Lichter tritt gegen Michael Kessler in der beliebten Game-Show an

Kurz vor Silvester setzt ProSieben auf Star-Power und holt zwei bekannte Namen aus der TV-Landschaft auf seine Bühne. In der nächsten Ausgabe von Schlag den Star tritt Horst Lichter gegen Michael Kessler an. Ein Line-up, das definitiv großen Unterhaltungswert verspricht. So kann man das Jahr langsam ausklingen lassen.

Horst Lichter ist als Koch bekannt und moderiert die Trödelshow Bares für Rares, in der es darum geht, den Wert von alten Gegenständen zu eruieren.

ist als Koch bekannt und moderiert die Trödelshow Bares für Rares, in der es darum geht, den Wert von alten Gegenständen zu eruieren. Michael Kessler kommt aus der Comedy-Ecke der deutschen Film- und Fernsehlandschaft und hat von Manta, Manta bis Switch alles mitgemacht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nun dürfen wir gespannt sein, wie sich Lichter und Kessler bei Schlag den Star bewähren. Für beide TV-Größen ist es das erste Mal, dass sie an der Game-Show teilnehmen. Erdacht wurde das Format von Stefan Raab, der ebenfalls hinter dem Original, Schlag den Raab, steckt. An den aktuellen Folgen ist er allerdings nicht mehr beteiligt.

Wann läuft die neue Ausgabe von Schlag den Star?

ProSieben zeigt die neue Ausgabe von Schlag den Star am 30. Dezember 2023 um 20:15 Uhr. Es ist die letzte Ausgabe des Jahres und damit auch die letzte der 15. Staffel. Wie es danach weitergeht, ist unklar. Sicher ist aber, dass ein weiterer Ableger aus dem Raab-Kosmos fortgesetzt wird: Schlag den Besten startet 2024 mit Elton bei RTL durch.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.