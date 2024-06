Unglaublich: Legendäre Sci-Fi-Komödie wird nach 37 Jahren fortgesetzt und sogar der Schöpfer ist an Bord

Bei Amazon entsteht die Fortsetzung zu einem herrlich abgedrehten Science-Fiction-Film, der vor allem eine legendäre Filmreihe aufs Korn nimmt: Star Wars.

Lange vor (T)Rraumschiff Surprise hat es eine große Star Wars-Parodie im Kino gegeben, die sich über die von George Lucas geschaffene Sternensaga lustig gemacht hat und selbst zum absoluten Kult avanciert ist: Spaceballs. Noch heute läuft die Sci-Fi-Komödie aus dem Jahr 1987 regelmäßig im Fernsehen und begeistert mit ihrem Humor.

Womit vermutlich aber niemand mehr gerechnet hat, ist, dass Spaceballs im Jahr 2024 eine Fortsetzung erhält. Doch genau so ist es: Wie Variety berichtet, befindet sich Spaceballs 2 offiziell in Entwicklung. Das Projekt entsteht unter dem Dach der Amazon MGM Studios und bringt den Schöpfer des Originals zurück: Mel Brooks.

Spaceballs 2 kommt: Mel Brooks kehrt als Produzent für Sci-Fi-Fortsetzung bei Amazon zurück

Ohne Mel Brooks würde Spaceballs nicht existieren. Aus der weit entfernten Galaxis hat er eine Fundgrube unendlich zitierbarer Gags geschaffen. Nun begleitet er die sehr späte Fortsetzung als Produzent. Ob wir ihn auch wieder vor der Kamera sehen werden (im Original parodierte er den Imperator und Yoda), ist unklar.

MGM/20th Century Studios Spaceballs

Angeführt wird der neue Spaceballs-Film von Josh Gad, der vor allem für seine Stimm-Performance als Schneemann Olaf in Die Eiskönigin und Die Eiskönigin 2 bekannt ist. Darüber hinaus bringt er reichlich Erfahrung im Comedy-Bereich mit. Spaceballs 2 ist das größte Projekt in seiner Filmografie, das er als Hauptdarsteller anführt.

Gad ist ebenfalls am Drehbuch beteiligt, das weiterhin von dem Autorenduo Benji Samit und Dan Hernandez geschrieben wird. Samit und Hernandez haben bereits mit großen Franchises gearbeitet. Ihre Namen stehen etwa im Abspann von Pokémon Meisterdetektiv Pikachu und Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem.

Auf dem Regiestuhl nimmt Josh Greenbaum Platz, der kürzlich erst im Zuge der frechen Komödie Doggy Style mit Gad zusammengearbeitet hat. Sein am meisten gefeiertes Werk ist Barb and Star go to Vista Del Mar, der 107 Minuten eure Lachmuskeln herausfordert. Jetzt tritt er in die Fußstapfen von Comedy-Großmeister Mel Brooks.

Star Wars-Parodie: Wann startet Spaceballs 2 im Kino?

Laut Variety befindet sich das Projekt noch in einem sehr frühen Stadium. Wir sollten also erst Ende 2025 oder 2026 mit einem Start rechnen. Ebenfalls unklar ist, ob Spaceballs 2 ins Kino kommt oder als exklusiver Streaming-Film bei Amazon veröffentlicht wird.