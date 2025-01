Unglaubliches Marvel-Gerücht: Mad Max-Regisseur könnte neuen Hulk-Film oder Thor 5 mit Chris Hemsworth drehen

Das aufregendste Marvel-Gerücht seit langer Zeit dreht sich um gleich zwei Filme und deren möglichen Regisseur. Haltet euch fest: Angeblich hat sich George Miller mit Kevin Feige getroffen.

Den Filmen aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) wird oft vorgeworfen, dass sie sich alle gleich anfühlen und keine eigene filmische Identität besitzen. Das neueste Gerücht aus dem Marvel-Kosmos bringt dafür einen Namen ins Spiel, der genau für das Gegenteil steht: George Miller hat ein paar der markantesten Blockbuster überhaupt geschaffen, allen voran Mad Max: Fury Road und Furiosa: A Mad Max Saga.

Thor 5 oder World War Hulk? George Miller könnte einen der beiden Marvel-Filme ins Kino bringen

Laut einem Bericht von World of Reel soll es ein Treffen zwischen Miller und Marvel-Chef Kevin Feige gegeben haben. Feige ist offenbar auf der Suche nach potenziellen Regisseuren für einen neuen Hulk-Film und hat die Fühler Richtung Miller ausgestreckt. Miller, der sich schon 2019 in einem Interview mit Deadline als Marvel-Fan geoutet hat, soll in diesem Zuge einen weiteren Film ins Gespräch gebracht haben: Thor 5.

Untermauert wird das Gerücht mit drei Zusatzinfos: In die Wege geleitet wurde das Treffen zwischen Miller und Feige angeblich von Thor-Darsteller Chris Hemsworth, der in Furiosa als Bösewicht zu sehen war. Zudem listet Production Weekly den Drehstart eines Hulk-Films für 2025. Konkret soll es sich dabei um eine Verfilmung des Comic-Crossovers World War Hulk von Greg Pak und John Romita Jr. handeln.

Das dritte Detail bezieht sich auf die Hinführung zu World War Hulk: Schon in Captain America: Brave New World, der Mitte Februar startet, sollen erste Hinweise gestreut werden. Möglicherweise hat der von Harrison Ford gespielte Thaddeus Ross etwas damit zu tun. Denn der zeigt sich schon im Trailer als Red Hulk. Darüber hinaus sollen in Thunderbolts* weitere Verbindungen zu World War Hulk geschaffen werden.

Dennoch sollten wir die Infos mit großer Vorsicht genießen. Auch wenn World of Reel ab und zu mit seinen Scoops ins Schwarze trifft, ist die von Jordan Ruimy gegründete Seite in der Vergangenheit oft auch durch Fehlinformationen aufgefallen. World of Reel ist kein verlässliches Branchenmagazin à la Variety und Hollywood Reporter. Wenn etwas an dem Gerücht dran ist, werden wir sicherlich bald mehr erfahren.

Nach Avengers: Secret Wars würden sich Thor 5 und World War Hulk als Marvel-Events anbieten

Die erwähnten Projekte kommen zumindest nicht auf dem Nichts. Sowohl zu Thor 5 als auch einer World War Hulk-Verfilmung hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Gerüchte gegeben. Zwischenzeitlich wurde sogar Rogue One-Regisseur Gareth Edwards mit dem nächsten Thor-Abenteuer in Verbindung gebracht. Offiziell angekündigt wurde bis dato aber keiner der Filme – vielleicht dieses Jahr auf der San Diego Comic-Con.

Aktuell sieht der MCU-Fahrplan wie folgt aus:

Sechs MCU-Filme stehen für die nächsten zwei Jahre fest. Danach gibt es ein großes Fragezeichen. Theoretisch dümpelt noch irgendwo in der Produktionshölle der Blade-Film mit Mahershala Ali vor sich hin. Der allein wird das MCU aber nicht in die nächste Dekade tragen. Mit World War Hulk und Thor 5 könnte Kevin Feige dem zukünftigen Line-up zwei vielversprechende Blockbuster mit Eventcharakter hinzufügen.