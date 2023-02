Unschlagbares Angebot für Harry Potter-Fans: Playstation 5 im Bundle mit Hogwarts Legacy zum Knallerpreis

Die Playstation 5 ist zwar nicht mehr ständig ausverkauft, ein Schnäppchen ist sie aber immer noch nicht. Bei MediaMarkt bekommt ihr die PS5 jetzt deutlich billiger – und Hogwarts Legacy ist auch dabei.

Lange Zeit war es fast unmöglich, an die Sony Konsole zu kommen. Man musste sich in Wartelisten eintragen oder Mondpreise bezahlen. Zum Glück sind diese Zeiten vorbei und es ist kein Hexenwerk mehr, sich eine PlayStation 5 zu sichern. Die Kunst liegt jetzt eher darin, sie zu einem guten Preis zu bekommen.

Bei MediaMarkt gibt es jetzt das erste PlayStation 5-Angebot, bei dem ihr wirklich Geld spart. Der Amazon-Konkurrent verkauft gerade ein Bundle mit dem Harry Potter-Spiel Hogwarts Legacy für nur 569 Euro. Da der UVP der Konsole mit Laufwerk allein schon bei 549 Euro liegt und Hogwarts Legacy einzeln rund 70 Euro kostet, spart ihr mit dem Bundle 50 Euro. Es lohnt sich dabei, schnell zu sein, denn das Bundle kann jederzeit wieder ausverkauft sein.





PlayStation 5 Bundle mit Hogwarts Legacy zum Hammerpreis* Deal Zum Deal

Trotz Kontroverse: Hogwarts Legacy ist ein absoluter Bestseller

Falls ihr euch auch nur ansatzweise mit Harry Potter identifizieren könnt, dann habt ihr sicher schon einmal davon geträumt, die fantastische Zauberschule selbst zu besuchen. Hogwarts Legacy ermöglicht euch, was bisher noch in keinem Harry Potter-Spiel möglich war: Ihr erstellt euren eigenen Charakter und dürft euch sogar aussuchen, zu welchem Haus ihr gehört.

Das Spiel lässt euch Hogwarts frei nach eigener Schnauze erkunden und in spannungsgeladenen magischen Duellen eure ganz eigene Zaubertaktik entwickeln. Unsere Kolleg:innen von GamePro waren begeistert und bewerteten das Spiel mit 89 Punkten. GameStar bezeichnete Hogwarts Legacy als "das perfekte Harry Potter-Spiel". Kein Wunder, dass Hogwarts Legacy sich bereits millionenfach verkauft hat.

Ganz unstrittig ist das Spiel allerdings nicht: Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling steht seit Jahren in der Kritik dafür, sich nicht nur ablehnend gegenüber trans Personen zu äußern, sondern auch transfeindliche Politik zu unterstützen. Mehr dazu könnt ihr unter anderem hier lesen .

Für Harry Potter-Muffel gibt es ein weiteres starkes PS5-Angebot

Falls ihr mit dem Zauberlehrling mit der Blitznarbe wirklich gar nichts am Hut habt oder J.K. Rowling nicht finanziell unterstützen wollt: Für euch lohnt sich der Blick auf das PlayStation 5 Bundle mit God of War Ragnarök. In dem Nachfolger des preisgekrönten God of War-Reboots, taucht ihr mit dem Halbgott Kratos in die nordische Mythologie ein.

Bei GamePro und GameStar gab es dafür jeweils sagenhafte 93 Punkte. Amazon bietet die PS5 im Bundle mit God of War Ragnarök für 619 Euro an.



PS5 Bundle mit God of War Ragnarök* Deal Zum Deal

Am günstigsten gibt es die Playstation 5 in der Digital Edition

Immer noch zu viel Geld? Die günstigste Version der PlayStation 5 ist die Digital Edition, die auf ein optisches Laufwerk verzichtet. Satte 100 Euro lassen sich so gegenüber der Disc Edition sparen. Ob ihr das Laufwerk braucht oder nicht, ist eher eine Philosophie- und Geschmacksfrage. Alle Spiele sind sowohl auf Datenträger als auch digital im PlayStation Store verfügbar.



Wer gerne physische Spiele im Schrank präsentiert oder sich die Möglichkeit offenhalten will, die Spiele später wieder zu verkaufen, der sollte zur PS5 mit Laufwerk greifen. Auch für Filmliebhaber ist das integrierte Blu-ray Laufwerk äußerst praktisch. Für alle anderen ist die Digital Edition mehr als ausreichend.

Bei MediaMarkt gibt es die Digital Edition im Bundle mit God of War Ragnarök für nur 519 Euro* . Hier erfolgt die Lieferung allerdings erst Ende März.



*Bei diesen Links zu MediaMarkt und Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.