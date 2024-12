"Unsere Art zu leben, wird angegriffen": Yellowstone-Universum geht im neuen Trailer extrem dramatisch weiter

Noch dieses Jahr wird Yellowstone sein Ende finden. Das dazugehörende Western-Universum ist jedoch noch lange nicht auserzählt, wie die ersten Teaser-Trailer zur 2. Staffel von 1923 beweisen.

Eine Ära neigt sich dem Ende: In zehn Tagen wird in Deutschland die letzte Folge von Yellowstone veröffentlicht. Seit Monaten spekulieren Fans, wie die ursprünglich von Kevin Costner angeführte Western-Saga enden wird. Die Wahrheit ist jedoch: So richtig endet Yellowstone gar nicht. Denn es gibt noch diverse Ableger.

Taylor Sheridan, das kreative Mastermind hinter dem Yellowstone-Universum, hat in den vergangenen Jahren mehrere Spin-offs in Stellung gebracht und bereits weitere Pläne für den zukünftigen Ausbau des Franchise. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Prequel 1923, das – wenig überraschend – im Jahr 1923 angesiedelt ist.



Nach dem Yellowstone-Ende kommt 1923 Staffel 2 und die ersten Teaser-Trailer sehen ziemlich düster aus

Nächstes Jahr startet die 2. Staffel von 1923 mit Harrison Ford und Helen Mirren in den Hauptrollen. Die Vorgeschichte der Dutton-Familie wartet mit einigen dramatischen Ereignissen auf. Nachfolgend könnt ihr euch den ersten Teaser-Trailer zu den neuen Folgen schauen, der uns einen knackigen Vorgeschmack liefert.

1923 - S02 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Darüber hinaus hat Paramount+ einen zweiten Teaser-Trailer veröffentlicht, dessen Tonfall in eine ähnliche Kerbe schlägt: 1923 tritt nicht auf die Bremse, sondern bringt die Dutton-Familie direkt in Gefahr. Vor allem der Winter sorgt für neue Herausforderungen in der Western-Saga und stellt Jacob (Ford) und Cara (Mirren) auf die Probe.

1923 - S02 Teaser Trailer 2 (Deutsch) HD

Wie schon in der 1. Staffel hält sich 1923 nicht nur auf der Dutton-Ranch auf, sondern bewegt sich auch über den Ozean. Spencer (Brandon Sklenar) setzt alles daran, um den Weg nach Hause zu seiner Familie zu finden. Alexandra (Julia Schlaepfer) macht sich derweil selbst auf den Weg, weil sie die Liebe ihres Lebens so sehr vermisst.

Das nächste Kapitel der Yellowstone-Saga steht vor der Tür: Wann startet 1923 Staffel 2 bei Paramount+?

Lange müssen wir nicht mehr warten, bis die Yellowstone-Saga weitergeht. Die 2. Staffel von 1923 startet am 23. Februar 2025 bei Paramount+ und umfasst wie die vorherige Runde acht Episoden. Veröffentlicht werden diese voraussichtlich im Wochentakt.

Wenn ihr nicht so lange warten wollt, könnt ihr euch ein anderes Yellowstone-Prequel bei Paramount+ anschauen. 1883 geht noch ein Stück weiter in der Vergangenheit zurück und erzählt, wie die Duttons ihren Weg in den Westen der USA gefunden haben.