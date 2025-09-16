Unsterbliches Action-Meisterwerk soll nach 30 Jahren doch fortgesetzt werden – und jetzt ist angeblich Leonardo DiCaprio dabei

Die geplante Fortsetzung von Michael Manns Action-Klassiker Heat steckt in der Krise. Zuletzt soll sich Mega-Star Leonardo DiCaprio für eine Rolle in Gesprächen befunden haben. Angeblich hat er jetzt unterschrieben.

Mit Heat drehte Meisterregisseur Michael Mann einen der besten Action-Filme aller Zeiten. Vor drei Jahren erschien dann eine Fortsetzung in Buchform, die schließlich auch verfilmt werden sollte. Zuletzt geriet das Projekt jedoch heftig ins Stocken, da die Fortsetzung wohl das nötige Produktionsbudget sprengen sollte. Jetzt ist aber wieder Leben in die Heat 2-Adaption gekommen, denn angeblich soll Mega-Star Leonardo DiCaprio mitspielen.

Leonardo DiCaprio soll Heat 2-Verfilmung retten

Anfang August berichteten wir bereits darüber, dass sich DiCaprio laut Quellen des gut vernetzten Hollywood-Insiders Matthew Belloni mit Mann zu Gesprächen über eine Rolle in Heat 2 getroffen haben soll. Ein Star wie er dürfte das Filmprojekt trotz des hohen Budgets von angeblich rund 170 Millionen Dollar deutlich besser in Fahrt bringen.

Jetzt gibt es eine neue Meldung von Jordan Ruimy, der auf seinem Blog World of Reel berichtet, DiCaprio hätte mittlerweile den Vertrag für eine Rolle in Heat 2 unterschrieben und die offizielle Bekanntgabe sei nur noch eine Frage der Zeit.

Von einer offiziellen Bestätigung ist diese Info also noch weit entfernt. Ruimy ist in der Industrie auch gut vernetzt, doch seine Meldungen haben sich auch schon häufig als Falschinformationen entpuppt. DiCaprios Beteiligung an Heat 2 ist also bis jetzt nicht garantiert. Da er sich aber definitiv schon mit Michael Mann getroffen haben soll, ist der nächste Schritt seiner Vertragsunterzeichnung nicht gerade unwahrscheinlich.

In der Romanvorlage von Mann und Co-Autorin Meg Gardiner spielt sich die Handlung auf zwei Zeitebenen vor und nach den Ereignissen des ersten Teils ab. Als Prequel und Sequel werden einige bekannte Figuren zurückkehren. Feste Stars gibt es noch nicht, aber für Heat 2 kursierten in der jüngeren Vergangenheit Namen wie Adam Driver (Paterson), Austin Butler (Dune 2), Ana de Armas (Blond) und Jeremy Allen White (The Bear).

Wann könnte Heat 2 im Kino starten?

Von einem Kinostart der Action-Fortsetzung sind wir noch weit entfernt. Falls die Dreharbeiten noch dieses Jahr oder im Frühjahr 2026 beginnen können, rechnen wir mit einem Heat 2-Release frühestens 2027.

Im Kino könnt ihr Leonardo DiCaprio deutlich früher wiedersehen. Am 25. September startet der neue Film von Regie-Genie Paul Thomas Anderson (Boogie Nights). In One Battle After Another spielt der Star den Ex-Revolutionären Bob Ferguson, der seine Tochter aus der Gefangenschaft seines alten Erzfeindes (Sean Penn) befreien muss.