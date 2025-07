Unverschämtes Angebot bei Gefragt - Gejagt macht Alexander Bommes fassungslos: "Hatten wir das schon mal?"

Bei Gefragt – Gejagt können die Kandidatinnen und Kandidaten mit dem Geld aus der erspielten Schnellraterunde gegen den Jäger antreten. Dieser kann jedoch ein Gegenangebot machen – solange es überhaupt eins gibt.

Nach einer Schnellraterunde bei Gefragt - Gejagt gehört es zum guten Ton, dass die Jägerinnen oder Jäger dem Kandidaten ein verlockendes Angebot machen. Doch manchmal lassen sich die Quiz-Experten zu besonders witzigen Angeboten hinreißen, bei denen sogar Alexander Bommes irritiert wird.



Annegret Schenkel macht Kandidatin ungewöhnliches Angebot

Am 30. Juni kam es zu einer besonderen Aktion, die selbst Bommes nicht glauben konnte. Jasmin konnte in der Schnellraterunde fünf richtige Antworten erzielen, weshalb sie mit 2500 Euro in die Verhandlung mit Jägerin Annegret Schenkel gehen konnte.



Als Schenkel als Jägerin das Studio betrat, machte sie ihre Angebote. Bommes merkte aber schon an, dass sie eigentlich kein niedrigeres Angebot machen könne, weil sie von ihren sicheren Angeboten immer 500 Euro abgezogen hat und jetzt bei 0 Euro landen würde. Doch genau das tat Schenkel und bot 0 Euro als unteres Angebot an.



"Hatten wir das schon mal?": Bommes kann es nicht glauben

Alexander Bommes kann es nicht glauben und schaut völlig irritiert zur Jägerin. "Hatten wir das schon mal?", fragte der Moderator ungläubig. Schenkel blieb unbeeindruckt und antwortete: "Wir hatten auch schon Minusangebote." Bommes ging darauf nicht ein, sondern forderte die Jägerin nur auf, ihre weiteren Angebote zu machen.



Bommes fällt ein, warum man auch ein 0-Euro-Angebot annehmen könnte: "Dann ginge es nur um den Finaleinzug und den Punkt, den ihr im Finale hättet." Die Kandidatin entschloss sich schließlich, bei ihren 2500 Euro zu bleiben. Ein kleiner Fakt am Rande: Das niedrigste Angebot, das ein Jäger gemacht hat, war übrigens -1.000.000 Euro von Manuel Hobiger.



So könnt ihr Gefragt - Gejagt schauen

Gefragt - Gejagt läuft von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie in der ARD-Mediathek nachholen. Dort sind sie für einen Monat verfügbar.