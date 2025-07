Überraschung bei Goodbye Deutschland-Familie: Plötzlich stehen Harrison Ford und weitere Hollywood-Stars vor der Tür

Chris Töpperwien ist mittlerweile eine echte Goodbye Deutschland-Legende. Doch als einige waschechte Hollywood-Schauspieler seine Bäckerei betreten, schaut selbst er überrascht drein.

Chris Töpperwien ist zwar eine der bekanntesten Persönlichkeiten aus Goodbye Deutschland - Die Auswanderer, doch in den letzten Monaten stand er immer wieder in den negativen Schlagzeilen. Vor allem seine U-Haft und sein Prozess um veruntreute Gelder standen letztes Jahr im Fokus. Doch diesmal hat der Goodbye Deutschland-Star positive Nachrichten.



Töpperwien lässt sich mit Jason Segel fotografieren

Bekannt wurde Chris Töpperwien als der Currywurstmann, der sein Geschäft vor allem in Los Angeles aufbaute. Mittlerweile hat der Gastronom auch mit seiner aktuellen Frau Nicole Töpperwien eine Bäckerei in L.A. namens "Schatzi’s Bakery & Café".

In dieser Bäckerei standen letzte Woche einige Hollywoodgrößen vor der Tür, wie das Paar auf Instagram berichtete. Unter den Promis befanden sich die zwei How I Met Your Mother-Stars Jason Segel und Cobie Smulders. Mit Segel ließen es sich beide nicht entgehen, auch ein paar Fotos zu machen. Dabei hatte Chris Töpperwien nur Lob für den Hollywood-Schauspieler übrig:



Ich glaube, ich habe noch nie so einen netten und freundlichen Schauspieler getroffen. Jason Segel ist einer der bodenständigsten Hollywood Darsteller, die ich jemals kennen lernen durfte



Für Harrison Ford sang Nicole Töpperwien ein Ständchen

Doch neben den beiden Stars aus How I Met Your Mother trafen sie auch Hollywood-Legende Harrison Ford, der zufälligerweise auch Geburtstag hatte. Dafür sangen Nicole Töpperwien und Cobie Smulders ihm nach eigener Aussage ein Geburtstagsständchen.

Zwar gab es kein gemeinsames Foto mit Ford, aber Chris Töpperwien versichert, dass er mindestens genauso nett wie Segel und auch ein großer Fan ihrer Bäckerei sei. Die drei drehten gerade in der Nähe die Apple-Serie Shrinking. Für die beiden Goodbye Deutschland-Stars war das Treffen auf jeden Fall ein riesiges Highlight.



