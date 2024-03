Venom 3: Der offizielle Titel bestätigt, was kaum ein Tom Hardy-Fan wahrhaben will

Fans von Spider-Man-Schurken und Tom Hardy müssen jetzt ganz tapfer sein, denn der jüngst enthüllte Filmtitel des 3. Venom-Teils deutet ein Trilogie-Finale für den Marvel-Schurken an.

Der dritte Venom-Film von Columbia Pictures und Sony wird den Titel Venom: The Last Dance tragen. Ein letzter Tanz? Das klingt nicht danach, als hätte Tom Hardy noch über die Marvel-Schurken-Trilogie hinaus als Alien-Parasitenträger Eddie Brock zu tun. Höchstens in anderen Filmen mit Figuren des Comic-Verlags, wie zuletzt in Spider-Man: No Way Home.

Neben der Titel-Enthüllung hat man auch ein neues US-Startdatum für Venom 3 festgesetzt, wie der Hollywood Reporter meldet. So kommt der Film von Debüt-Regisseurin Kelly Marcel nun schon pünktlich zu Halloween am 25. Oktober 2024 in die Kinos. In Deutschland bleibt es vorerst beim 7. November.

Venom 3: Marvel-Antiheld Tom Hardy bereitet Abschied vor

Aufgrund des Hollywood-Streiks wurde die Arbeit am neuen Venom-Film 2023 eine Zeit lang niedergelegt. Seit November letzten Jahres steht Hardy nun erneut mit seinen neuen Co-Stars Juno Temple und Chiwetel Ejiofor vor der Kamera. Auf Instagram dankte der Schauspieler seinem Team und gab dabei eigentlich schon den Titel preis:

Der letzte Tanz - zum Glück drehen wir wieder. [...] Diese Reise machte und macht eine Menge Spaß – es gibt immer schwierige Momente beim Arbeiten, aber es fühlt sich nicht so schwierig an, wenn man liebt, was man tut, und man weiß, dass man tolles Material und von allen Seiten die Unterstützung eines großartigen Teams hat.

Über die Handlung des Films, der die Venom-Trilogie vervollständigt, wissen wir bis dato leider nichts. Fest steht aber, dass Regisseurin Marcel wie schon beim Vorgängerfilm Venom: Let There Be Carnage das Drehbuch beisteuerte und Hardy an der Story beteiligt ist.

Venom – alles andere als Kassengift

Nicht nur der allseits beliebte Spider-Man lässt die Kinokasse klingeln, sondern offenbar auch seine Gegenspieler, die nicht mal aus den Marvel Studios und dem MCU stammen. So konnte Venom laut Box Office Mojo bei einem Budget von etwa 100 Millionen US-Dollar international über 856 Millionen einspielen. Die Fortsetzung kam nicht ganz daran heran, brachte aber auch noch über 506 Millionen Dollar bei einem Budget von etwa 110 Millionen ein.

Ob die Produzenten es im Falle eines großen Erfolgs für Venom: The Last Dance bei drei Filmen belassen, oder Tom Hardy doch noch mal auffordern, wird sich zeigen. Einen neuen Hit kann man nach dem Madame Web-Debakel bestimmt gut vertragen...