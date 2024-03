Verfluchte Fantasy-Neuauflage kommt nach 16 Jahren wirklich: Erste Bilder zum The Crow-Reboot teasen brutales Rache-Inferno

Seit 2008 existierten Pläne für eine Neuverfilmung des düsteren Fantasy-Spektakels The Crow. Mehrfach scheiterte das Reboot, doch dieses Jahr kommt der Film endlich ins Kino und erste Bilder stimmten jetzt darauf ein.

Über 15 Jahre lang war eine Neuverfilmung der düsteren Fantasy-Action The Crow – Die Krähe in Arbeit. Das Reboot des Films von Alex Proyas, der vom tragischen Tod des Hauptdarstellers Brandon Lee während des Drehs überschattet wurde, konnte nach mehreren gescheiterten Versuchen schließlich doch realisiert werden.

Im Juni 2024 soll der neue The Crow-Film ins Kino kommen. Erste Bilder stimmen jetzt schon mal auf den Blockbuster ein, der von Ghost in the Shell-Regisseur Rupert Sanders inszeniert wurde.

Fantasy-Reboot The Crow kommt wirklich: Seht die ersten Bilder der neuen Stars

Vanity Fair hat die ersten Fotos geteilt, die Bill Skarsgård (Es) und Musikerin FKA Twigs (Honey Boy) in ihren The Crow-Rollen als Eric Draven und Shelly zeigen:

In der Handlung des Films werden der Goth-Rocker und seine Freundin von früheren Bekannten der Protagonistin ermordet. Sie kehren jedoch durch übernatürliche Kräfte als Untote zurück, wobei Eric zum brutalen Rächer mutiert.

Über die Jahre waren verschiedene Stars für die Hauptrolle im The Crow-Reboot im Gespräch oder mit dem Projekt verbunden. Neben Ryan Gosling, Bradley Cooper und Tom Hiddleston wurde Aquaman-Star Jason Momoa fest besetzt, doch nach zwei Jahren stieg er aus dem Fantasy-Neustart aus. Mit Skarsgård in der Hauptrolle und Sanders auf dem Regiestuhl konnte der neue The Crow-Film schließlich endlich gedreht werden.

Wann startet die The Crow-Neuauflage im Kino?

In den USA kommt das Fantasy-Reboot am 7. Juni 2024 ins Kino. Ein deutscher Starttermin wurde bisher noch nicht festgelegt. Der neue The Crow-Film dürfte aber auch noch dieses Jahr bei uns erscheinen.

